Более 460 сел получат высокоскоростной интернет до конца года

«Казахтелеком» рассказал о достижениях, которых удалось добиться за полгода.

В АО «Казахтелеком» прошло совещание, в ходе которого оператор подвел итоги работы в первом полугодии 2019 года. Одним из главных результатов в отчетном периоде стало успешное начало реализации проекта ВОЛС СНП — расширение волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах. Это позволит жителям пользоваться всеми преимуществами высокоскоростного интернета в регионах. Указанный проект является для компании основополагающим, поскольку с помощью возведенной в его рамках инфраструктуры сам «Казахтелеком» и другие операторы связи получат возможность предоставлять весь спектр телекоммуникационных услуг на территории страны.

Этот проект стал крупнейшим в телеком-сфере РК. Он позволит обеспечить доступ к высокоскоростному интернету для 2,5 млн жителей отдаленных сел страны. До конца следующего года АО «Казахтелеком» построит более 16 000 км волоконно-оптических линий связи, что обеспечит высокоскоростным интернетом почти 2 500 государственных учреждений в 828 селах страны.

«Подключение ВОЛС СНП — это первый проект подобного масштаба, реализуемый через механизм государственно-частного партнерства. „Казахтелеком“ до конца 2020 года построит за счет собственных средств волоконно-оптические сети, подключит к ним государственные учреждения и бюджетные организации и обеспечит предоставление услуг. Построенную инфраструктуру будет возможно использовать для предоставления сервисов другим участникам рынка, в том числе, путем предоставления ресурсов сотовым компаниям для строительства внутренних сетей и оказания полного спектра телекоммуникационных услуг», — рассказал председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Равные цифровые возможности

Подведение инфраструктуры ВОЛС к сельским населенным пунктам позволит сотовым операторам увеличивать количество своих БС, расширяя зоны покрытия сетью и улучшая качество предоставления услуг мобильного интернета. При этом «Казахтелеком» не выбивается из графика проекта: в настоящее время компания подключила к волоконно-оптическим линиям связи государственные учреждения в селах девяти областей: Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей. Скорость интернета, проводимого в отдаленные села, составляет до 20 Мбит/с. До конца года компания планирует подключить к волоконно-оптическим линиям связи 1 352 государственных учреждения в 462 сельских населенных пунктах.

ВОЛС сделает город умнее

Одна из услуг, которая будет доступна для всех населенных пунктов страны после того, как волоконно-оптические линии свяжут телекоммуникационную сеть воедино — проект Smart City. Это «умные города», в которых управление системами жизнеобеспечения осуществляется в автоматическом режиме, за счет систем анализа больших данных.

В начале года Президенту РК Нурсултану Назарбаеву был презентован прототип «умного города» на примере города Акколь. Проект Smart Aqkol, который «Казахтелеком» как инфраструктурный оператор реализовал совместно с акиматом Акмолинской области и компаниями-партнерами, направлен на комплексное обеспечение нормальной жизнедеятельности города посредством интеллектуальных систем. В проект вошли видеонаблюдение за дорожной и общественной безопасностью, видеонаблюдение в образовательных учреждениях и социальных объектах, мониторинг и управление в сфере здравоохранения, оснащение зданий и жилых домов «умным оборудованием».

В ходе презентации компания заявила о готовности масштабировать этот пилотный проект на более крупные населенные пункты. В качестве подтверждения своих намерений «Казахтелеком» продемонстрировал премьер-министру РК Аскару Мамину возможности цифровой трансформации города Арыс.

Расширение ради синергии

В первом полугодии «Казахтелеком» завершил сделку по приобретению 49% доли Tele2 AB в совместном предприятии. Диверсификация бизнеса, увеличение масштаба и рост рентабельности группы компаний АО «Казахтелеком» позволит нарастить возрастают возможности по реализации амбициозных проектов — например, таких, как внедрение 5G или уменьшение цифрового неравенства. В компании уверены, что с учетом разветвленной оптико-волоконной сети «Казахтелекома», ее опыта в развитии мобильного сегмента и реализации инфраструктурных проектов, приобретение доли Tele2 и покупка контрольного пакета акций АО «Кселл» положительно скажется на телекоммуникационной отрасли. Этому поспособствуют интеграция и совместное использование технических возможностей трех операторов.

«Основными приоритетами для нас были и остаются дальнейшее улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение передовых технологий, гибкая тарифная политика и реализация ожиданий наших клиентов», — подчеркнул К. Есекеев.

5G в Казахстане: от пилотов к реальности

Являясь ведущим оператором связи в Казахстане, АО «Казахтелеком» пристально изучает глобальные тренды и рассматривает технологию 5G для создания инфраструктурных сервисов и новых бизнес-возможностей. Несомненными преимуществами технологии 5G являются высокие скорости доступа (до 10Гбит/с), одновременное обслуживание большого количества устройств IoT, низкая задержка, а также использование более широкого диапазона частот. Все эти плюсы позволят оператору развивать новые пользовательские приложения, а также внедрять промышленные сценарии использования технологий 5G и Интернета вещей.

«Казахтелеком» уже продемонстрировал свои возможности в развертывании сети 5G: в мае в Нур-Султане совместно с компанией Nokia была проведена демонстрация возможностей этой технологии. В рамках тестирования были продемонстрированы передовые возможности 5G в сферах мобильного и фиксированного беспроводного широкополосного доступа с использованием технологий Beamforming и Massive MIMO. Позднее в Алматы оператор показал возможности 5G в сферах мобильного и фиксированного беспроводного широкополосного доступа совместно с компанией Ericsson: на открытом тестировании был представлен прототип абонентского устройства, способного работать в сверхвысоких частотных диапазонах, а также достигнута пиковая пропускная способность загрузки данных до 15 Гбит/с на одно устройство.

«Умный дом» и бюджет компаний — все под присмотром

Перспективы применения Интернета вещей являются одной из самых актуальных сфер изучения экспертов компании. В первом полугодии телекоммуникационный оператор уже запустил услугу в этом направлении — абонентам стал доступен «Умный дом», комплексное решение для мониторинга и управления безопасностью в квартире или в частном доме посредством приложения на мобильном устройстве для платформ Android и iOS. Кроме того, крупнейшая в стране сеть облачного видеонаблюдения, развернутая в 2018 году, позволяет предоставлять услуги в 14 крупных городах Казахстана. За 2019 год база абонентов услуги «Облачное видеонаблюдение для подъездов» достигла порядка 12 тысяч абонентов.

При этом сервисы компании направлены на обслуживание не только физических лиц, но и бизнеса: «Казахтелеком» на протяжении четырех лет на базе собственной инфраструктуры реализует проект «Оператор фискальных данных». За период реализации проекта к системе подключено свыше 241 тыс. контрольно-кассовых машин налогоплательщиков, данные с которых передаются в режиме онлайн в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. За отчетный период, в целях повышения лояльности клиентов, АО «Казахтелеком» запустил пилотный проект «Аренда ККМ» в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент. В рамках этого пилотного проекта клиентам предоставляется возможность подключения кассового аппарата в аренду сроком на 24 месяца с последующим выкупом.

Клиенту — все самое лучшее

При всех новшествах компания не перестает уделять пристальное внимание улучшению сервиса и качества услуг. В первом полугодии «Казахтелеком» продолжил активную работу по усилению контроля над соблюдением сроков предоставления обратной связи с клиентами. Компания проводит постоянный мониторинг обращений клиентов в контакт-центры по номерам «160» и «165», с принятием соответствующих мер. Для удобства клиентов, с целью бесперебойного предоставления сервисов внедрено sms-оповещение и авто-информирование о наличии задолженности за услуги телекоммуникаций на мобильные номера.

По предварительным данным, на 1 июля 2019 года «Казахтелеком» остался доминирующим игроком на рынке телекоммуникаций республики: количество фиксированных линий составило 2 878 062 единицы, в том числе, в городской телекоммуникационной сети (ГТС) 2 052 259 единиц, сельской (СТС) — 825 803 единицы. В результате работ по модернизации и повышению эффективности развития и эксплуатации сети увеличилась монтированная емкость широкополосного доступа.

Количество абонентов фиксированного широкополосного доступа составило 1 701 тыс. портов, количество абонентов платного телевидения — 768 тыс. точек, из которых абонентов iDTV — 564 тыс. точек, iD TV Online — 61 тыс. точек, кабельного телевидения — 143 тыс. точек.

Трансформация для потребителя

В рамках реализации Стратегии развития АО «Казахтелеком» до 2028 года была сформирована и утверждена программа цифровой трансформации Өрлеу 2.0, в которую вошло 63 проекта. В компании выработано стратегическое направление развития — «Бренд первого выбора». Оно призвано сформировать у потребителя устойчивое восприятие бренда «Казахтелеком» как лучшего поставщика услуг инфокоммуникаций на территории Казахстана. А «Цифровая платформа» позволяет реализовать задачи по цифровизации и повышению эффективности инфраструктуры, оптимизации технологических процессов и обеспечить поддержку инициатив стратегического направления развития «Бренд первого выбора». В рамках данного направления «Казахтелеком» ведет работы по цифровизации своих сетевых ресурсов и информационных систем поддержки бизнеса, созданию цифровых сервисных платформ для партнеров и централизованному управлению данными (Big Data).

Еще одно направление, «Трансформация затрат», направлено на внутренние трансформационные изменения — повышение операционной эффективности компании, пересмотр существующих бизнес-моделей и процессов, их упрощение и рационализацию, создание эффективной организационной архитектуры.

Итоги трансформации весьма очевидны и масштабны: по результатам полугодия финансовый эффект от реализации программы цифровой трансформации Өрлеу 2.0, которая стартовала в 2019 году, составил почти 560 млн тенге. В целом, за пять лет реализации инициатив «Өрлеу» получен эффект на свободный денежный поток в размере 106,2 млрд тенге.

Фабрика непрофильных сервисов

В ходе реализации проектов по трансформации компании и внедрения эффективной бизнес-модели, в АВО «Казахтелеком» состоялся запуск филиала «Сервисная фабрика». Его основная цель — обеспечение централизованного управления для поддерживающих, а также вывод непрофильных функций. Помимо этого «Сервисная фабрика» поможет компании сфокусироваться на основном бизнесе и дальнейшем повышении эффективности.

«„Сервисная фабрика“ станет центром оказания поддерживающих функций и будет реализовывать определенный функционал для сотрудников компании. Это правовое обеспечение, кадровое администрирование, бухгалтерский и налоговый учет, административно-хозяйственное обеспечение и финансовое сопровождение. Деятельность филиала положительно повлияет на эффективность работы всей компании — позволит повысить производительность труда, сократит совокупные затраты, позволит стандартизировать и унифицировать бизнес-процессы, повысит эффективность контроля при централизации, а также будет способствовать повышению качества внутренних услуг, создаст доступность и прозрачность управленческой информации», — комментируют в АО «Казахтелеком».

Кадры решают все

Огромное внимание в компании продолжает уделяться персоналу. Серьезным результатом деятельности HR-направления является повышение индекса социальной стабильности — с 58% до 71% за последние пять лет. Это значимое достижение. Такой рост свидетельствует о том, что оператору удается успешно решать задачи, возникающие в процессе его деятельности. Помимо этого, такой высокий показатель демонстрирует удовлетворенность социально-трудовыми отношениями и стабильный уровень социального спокойствия внутри компании, что тоже положительно сказывается на всем ее функционировании.

В текущем году «Казахтелеком» продолжил трансформацию организационной структуры и переход на дивизиональную модель управления. Это позволяет сосредоточить усилия на розничном и корпоративном сегментах, сфокусироваться на нуждах клиента. Поддержать эти стремления позволяет продвижение и укрепление корпоративных ценностей CREDO. Более 130 сотрудников компании уже активно развивают разработанные ими 50 проектов внутри компании. Ожидается, что внедрение этих новых подходов даст суммарный эффект около 2,5 млрд тенге.

Признание на международном уровне

Международные агентства своими высокими рейтингами подтверждают эффективность работы оператора в первом полугодии. Речь идет о заключении аналитиков FitchRatings, которые присвоили АО «Казахтелеком» рейтинг на уровне ВВ+, а также сохранило «Пересмотр на повышение» в 18 июля текущего года. В рейтинговом агентстве заявили, что приобретение контрольного пакета акций АО «Кселл» и получение полного владения в СП Tele2/Алтел обеспечит АО «Казахтелеком» лидерство в мобильном сегменте рынка, с абонентской базой более 60% и самой широкой зоной покрытия сети.

Рейтинги «Казахтелекома» эксперты агентства связывают с сильной рыночной позицией компании в ключевых сегментах фиксированных услуг, генерацией существенного положительного свободного денежного потока, низким уровнем долговой нагрузки, а также благоприятным регулированием. Наряду с этим, согласно подходу агентства, оценка операционного профиля компании в данном случае может находиться в инвестиционной категории «BBB».

«Казахтелеком» строит будущее сегодня

До конца текущего года «Казахтелеком» намеревается продолжить активно развивать проект ВОЛС СНП. Кроме того, в фокусе компании — усиление работы над качеством сервиса и предоставляемых услуг, изучение потребности клиентов, формирование гибкой тарифной политики. Также «Казахтелеком» готовится к внедрению новых бизнесов на основе выстроенной в компании инфраструктуры, крупнейшей в Казахстане и в регионе.