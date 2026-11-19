Если законопроект об онлайн-платформах примут с требованием открыть представительство, а платформа его не выполнит, меры будут приняты.

На брифинге в Курултае депутат Александр Данилов ответил, заблокируют ли компанию Meta, если она не откроет представительство в Казахстане. И что будет с ее продуктами в Казахстане — Threads, WhatsApp, Instagram и Facebook. Законопроект об онлайн-платформах рассмотрели в первом чтении в Курултае. Одно из ключевых предложений — обязать платформы открыть представительства в Казахстане. Кроме того, за невыполнение предписаний об удалении противоправных материалов для платформ вводят административную ответственность. О блокировке соцсетей в представленных материалах не сказано, передает Курсив.

По его словам, при таком требовании в законе к платформе «будут применяться определенные нормы». Но депутат надеется, что до этого не дойдет. Открывать представительства, по его словам, обычная мировая практика, а с компанией идет диалог.

Данилов рассказал, что на заседании рабочей группы по законопроекту был созвон с представителями Meta. Компания, как он понял, не уходит от разговора, и работа продолжается.

«Во-первых, надо посмотреть на реальность. То есть, на заседании рабочей группы у нас был созвон с представителями Мета… Поэтому работа идет», — сказал депутат.

На прямой вопрос о блокировке депутат ответил осторожно. Если закон примут с требованием открыть представительство, а платформа его не выполнит, меры будут приняты. Какие именно, Данилов не назвал.

«Я думаю, что до этого не дойдет, потому что это нормальная практика, общемировая, когда соцсети открывают свои представительства», — сказал Данилов.