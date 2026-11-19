Казахстан поднялся на 8 позиций в Global Innovation Index 2026 и стал лидером Центральной Азии
Достигнутые результаты отражают постепенное укрепление национальной инновационной системы и повышение роли технологического развития в экономике страны.
По итогам Global Innovation Index 2026 Казахстан поднялся сразу на восемь позиций и занял 73 место среди 139 стран, став лидером Центральной Азии. Положительная динамика зафиксирована по 46 индикаторам международного рейтинга.
В частности, по показателю экспорта высокотехнологичной продукции Казахстан занял 27 место, улучшив результат на девять позиций. По показателю сложности производства и экспорта страна поднялась на 29 позиций и заняла 54 место.
Внутренний уровень инновационной активности достиг 11,9%, а затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составляют 0,16% ВВП.
Важнейшей задачей на предстоящий период остается дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры, расширение участия бизнеса в финансировании исследований, поддержка стартапов и технологических компаний, а также повышение доли отечественных разработок в производственных процессах.
Новая Концепция развития инноваций на 2026–2030 годы призвана обеспечить системную связь между наукой, предпринимательством и государством.
Ключевой ориентир — создание условий, при которых научные знания и технологические решения становятся источником новых производств, высокотехнологичных рабочих мест, роста производительности труда и диверсификации национальной экономики.
Улучшение позиций Казахстана в Global Innovation Index подтверждает положительную динамику проводимых преобразований и создает основу для дальнейшего укрепления международной конкурентоспособности страны.
Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.
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