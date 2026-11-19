Достигнутые результаты отражают постепенное укрепление национальной инновационной системы и повышение роли технологического развития в экономике страны.

По итогам Global Innovation Index 2026 Казахстан поднялся сразу на восемь позиций и занял 73 место среди 139 стран, став лидером Центральной Азии. Положительная динамика зафиксирована по 46 индикаторам международного рейтинга.

В частности, по показателю экспорта высокотехнологичной продукции Казахстан занял 27 место, улучшив результат на девять позиций. По показателю сложности производства и экспорта страна поднялась на 29 позиций и заняла 54 место.

Внутренний уровень инновационной активности достиг 11,9%, а затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составляют 0,16% ВВП.

Важнейшей задачей на предстоящий период остается дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры, расширение участия бизнеса в финансировании исследований, поддержка стартапов и технологических компаний, а также повышение доли отечественных разработок в производственных процессах.

Новая Концепция развития инноваций на 2026–2030 годы призвана обеспечить системную связь между наукой, предпринимательством и государством.

Ключевой ориентир — создание условий, при которых научные знания и технологические решения становятся источником новых производств, высокотехнологичных рабочих мест, роста производительности труда и диверсификации национальной экономики.

Улучшение позиций Казахстана в Global Innovation Index подтверждает положительную динамику проводимых преобразований и создает основу для дальнейшего укрепления международной конкурентоспособности страны.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.