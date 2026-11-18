В ближайшее время они появятся в каждом регионе.

В Казахстане уже работает 9 цифровых офисов нового формата, где граждане могут самостоятельно получать государственные услуги с помощью цифровых решений и искусственного интеллекта. Офисы открыты в Астане, Шымкенте, Туркестане, Жезказгане, Сатпаеве, Уральске, Петропавловске, Караганде и Таразе.

Сегодня более 90% государственных услуг доступны в онлайн-формате, и население уже привыкло получать их дистанционно. За последние годы количество обращений к операторам ЦОНов сократилось на 30%. Впервые онлайн стали доступны первичная регистрация транспортных средств, выдача актов на земельные участки и кадастровых паспортов на недвижимость. Выдача ЭЦП и прописка по месту жительства практически полностью проводятся онлайн по всей стране. Даже приходя в ЦОН, посетители все чаще получают услугу самостоятельно, без помощи оператора.

Поэтому концепция центров обслуживания населения была пересмотрена. ЦОНы трансформируются в открытые и комфортные пространства без общей очереди. Вместо поиска нужного окна и ожидания приёма у оператора посетитель самостоятельно выбирает услугу на специальном терминале или рабочем месте с доступом к государственным цифровым сервисам.

Пространство цифрового офиса разделено на три зоны:

— 70% площади занимает экспресс-зона, где услуги можно получить самостоятельно через терминалы со встроенным цифровым помощником eGov GPT;

— 20% — экспертная зона, где консультанты помогают посетителям разобраться с сервисами и пройти необходимые процедуры;

— 10% — обучающая зона с учебным классом, где проводится обучение цифровой грамотности и работе с цифровыми сервисами.

Ключевым инструментом нового формата стал интеллектуальный помощник eGov GPT. В формате диалога он помогает определить нужную услугу, подсказывает дальнейшие действия и сопровождает ее онлайн-оформление до конечного результата.

ереход на самостоятельное обслуживание не означает отказа от помощи специалистов: консультанты работают в каждом цифровом офисе. Кроме того, в офисах предусмотрена комфортная зона ожидания. Также планируется запуск круглосуточной зоны выдачи, где готовые документы можно будет получить через постамат.

Первый цифровой офис открылся в июне 2026 года в Жезказгане. Затем новый формат заработал в Туркестане, Астане и Сатпаеве, а сегодня цифровых офисов уже девять.

«Цифровые офисы это не отдельный проект, а часть единой экосистемы государственных услуг на основе искусственного интеллекта. Глава государства, объявив 2026 год Годом цифровизации и ИИ, поставил задачу внедрять искусственный интеллект в электронное правительство и делать госсервисы эффективнее. Мы выполняем эту задачу последовательно: услуги становятся проще, быстрее и удобнее для каждого гражданина. При этом защита персональных данных остается для нас безусловным приоритетом», — отметил заместитель Премьер-Министра — Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Масштабирование нового формата особенно важно для регионов, сегодня ЦОНы нового формата открываются во всех областных центрах. Это направлено на сокращение различий в доступе к госуслугам между областями и формирование единого современного стандарта обслуживания по всей стране.