Приказ вводится в действие с 24 ноября 2026 года.

Приказом заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 10 ноября 2026 года внесены изменения в Правила переноса абонентского номера в сетях сотовой связи и даты введения услуги переноса абонентского номера в сетях сотовой связи. Уточняется, что перенос абонентского номера — услуга по сохранению и использованию абонентского номера в сетях сотовой связи, предоставляемая абоненту при заключении им нового договора об оказании услуг сотовой связи с другим оператором сотовой связи, передает Zakon.kz.

Часть пунктов правил изложено в новой редакции. Так, говорится, что перенос абонентского номера предоставляется абоненту не чаще одного раза в 60 календарных дней. Перенос абонентского номера, впервые активированного в сети оператора-донора, осуществляется при условии, если со дня его первой активации прошло не менее 14 календарных дней. Для этого абонент подает заявку в пункт обслуживания либо посредством автоматической системы обслуживания на перенос абонентского номера в сетях сотовой связи.

По выбору абонента перенос абонентского номера отлагается не более чем на 30 календарных дней. Проверка возможности переноса номера по отложенной заявке осуществляется на дату, указанную абонентом для переноса номера в заявке, если дата переноса выпадает на праздничный или выходной день, то проверка переноса и перенос осуществляется на следующий рабочий день.

Перенос абонентских номеров в сетях сотовой связи обеспечивают операторы сотовой связи на основании заявки абонента, в срок:

— для физического лица до 45 минут;

— для юридического лица до четырех рабочих часов.

Срок отсчитывается с даты и времени подачи абонентом заявки.

Принятие реципиентом заявки осуществляется согласно рабочему графику реципиента.

Перенос абонентского номера осуществляется, в том числе, при наличии следующих условий:

— корректность заполнения запроса в ЦБДАН (Централизованная база данных абонентских номеров) реципиентом на перенос абонентского номера в сетях сотовой связи. Под корректностью понимается правильность и точность заполнения запроса согласно заявке;

— достоверность персональных данных абонента. Под достоверностью понимается совпадение указанных в заявке индивидуального идентификационного номера (ИИН) физического лица или номера и даты окончания действия документа, удостоверяющего личность для иностранных граждан, не имеющих ИИН/бизнес-идентификационного номера (БИН) юридического лица, с данными указанных в договоре об оказании услуг сотовой связи между донором и абонентом;

Запрос в ЦБДАН на перенос абонентского номера содержит следующие сведения:

— для физических лиц (за исключением иностранных граждан, не имеющих ИИН): абонентский номер; ИИН;

— для иностранных граждан, не имеющих ИИН: абонентский номер; номер и дата окончания действия документа, удостоверяющего личность;

— для юридических лиц: абонентский номер или перечень абонентских номеров; БИН юридического лица; указание о выборе полного или частичного переноса абонентских номеров.

Выбор полного переноса абонентского номера предусматривает перенос всех абонентских номеров, отраженных абонентом в перечне абонентских номеров. Если по одному из абонентских номеров будет отказ в переносе, то запрос будет считаться отклоненным полностью по всем абонентским номерам, отраженных в перечне.

Выбор частичного переноса абонентского номера предусматривает перенос только части абонентских номеров, отраженных абонентом в перечне абонентских номеров, по которым получено подтверждение донора на перенос. Отказ на перенос по одному или нескольким абонентским номерам не является отказом для переноса абонентских номеров из списка, по которым получено подтверждение донора.

Срок рассмотрения запроса донором по заявкам физических и юридических лиц отсчитывается с момента получения донором запроса от ЦБДАН и составляет:

— для физического лица до 10 минут;

— для юридического лица до трех рабочих часов.

Указывается, что взаимодействие между ЦБДАН и локальными базами данных операторов связи осуществляется через IP VPN (виртуальные частные сети), посредством WEB, SOAP или SFTP интерфейсы цифровых систем. В случае подтверждения запроса ЦБДАН отправляет реципиенту и первичному оператору уведомление в произвольной форме о возврате номера, параллельно уведомляя операторов об изменении конфигурации в сети и необходимости изменения маршрутизации. Оператор сотовой связи, получив уведомление от ЦБДАН о возврате ошибочного переноса абонентского номера, выполняет проверку запроса. Срок проверки не должен превышать 30 минут. ЦБДАН направляет оператору, у которого находился ошибочно перенесенный абонентский номер уведомление о завершении активации абонентского номера и операторам об изменении маршрутизации в сети. Оператор, у которого находился ошибочно перенесенный абонентский номер, в течение 30 минут деактивирует абонентский номер.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.