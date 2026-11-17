В числе направлений работы Совбеза — информационная и кибербезопасность, защита персональных данных, противодействие распространению фейков с помощью ИИ.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил Бауыржана Шалекенова заведующим отделом информационной безопасности аппарата Совета безопасности. В сентябре 2026 года глава государства утвердил новую структуру аппарата Совета безопасности. Он стал самостоятельным госорганом, который напрямую подчиняется Президенту, передает Курсив.

В числе направлений работы Совбеза — информационная и кибербезопасность, защита персональных данных, а также противодействие распространению фейков с помощью искусственного интеллекта.

Другим распоряжением главы государства Ренат Айтаев назначен заведующим отделом государственного контроля Администрации президента. Он сменил Алихана Жамсатова.

Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. Новым главой КНБ стал Марат Ирменов.