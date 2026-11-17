SMS-код и проверка личности: что нужно сделать при смене номера телефона
Чтобы зарегистрировать абонентский номер на портале eGov, необходимо подтвердить его с помощью SMS-кода, а затем пройти проверку личности.
В АО «Национальные информационные технологии» напомнили казахстанцам о необходимости зарегистрировать номер в Базе мобильных граждан при его смене, передает Zakon.kz.
Чтобы зарегистрировать абонентский номер на портале eGov, необходимо подтвердить его с помощью SMS-кода, а затем пройти проверку личности.
Для подтверждения личности можно выбрать один из двух способов:
— Через цифровой документ: откройте приложение банка, в котором вы зарегистрированы, перейдите в раздел «Госуслуги» — «Цифровые документы» и выберите документ для подтверждения личности. Нажмите «Предъявить документ», затем введите полученный шестизначный код на портале.
— Через контрольные вопросы: нажмите «Заполнить данные», внесите необходимые сведения и выберите «Сохранить».
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