Помощник AI STAT подскажет, как заполнить статистическую форму, найдет статистическую информацию и сведения по ОКЭД.

Бюро национальной статистики АСПиР обновило Кабинет респондента, через который сдают статистическую отчетность. Система будет проверять данные еще при заполнении форм и находить ошибки до отправки отчета. В Кабинете также появился ИИ-помощник AI STAT, передает Uchet.kz.

«Мы стремимся сделать взаимодействие с Бюро максимально удобным для респондентов. Обновленный Кабинет объединяет необходимые инструменты для работы со статистической отчетностью и позволяет решать основные задачи в одном месте. Нам важно не только упростить процесс сдачи отчетов, но и сократить время пользователей на работу с системой», — сказал руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.

Бюро обновило механизм заполнения статистических форм. Формы будут быстрее открываться и загружаться. Система автоматически проверит данные в процессе заполнения и покажет ошибки до того, как респондент отправит отчет. В Бюро рассчитывают, что так на подготовку отчетности будет уходить меньше времени, а данные будут точнее.

В Кабинете обновили дизайн и навигацию, основные функции собрали в одном месте. В разделе «Мои отчеты» респонденты увидят список форм, которые нужно сдать, сроки сдачи и текущие статусы.

В разделе «Мой профиль» хранятся регистрационные данные и виды экономической деятельности. Если сведения устарели, через этот раздел можно направить запрос на изменение.

В Кабинете есть обновленный календарь статистической отчетности. В нем видны сроки, и из календаря можно сразу перейти к заполнению формы.

Подтверждения и данные выгружаются в форматах PDF и Excel. Сервис работает на нескольких языках, у него есть версия для слабовидящих. Работать с отчетностью можно из любого региона в удобное время.

Помощник подскажет, как заполнить статистическую форму, найдет статистическую информацию и сведения по ОКЭД. Он отвечает на технические и часто задаваемые вопросы. Через AI STAT можно направить обращение в контакт-центр.