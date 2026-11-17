В Кабинете респондента появились ИИ-помощник и автопроверка
Помощник AI STAT подскажет, как заполнить статистическую форму, найдет статистическую информацию и сведения по ОКЭД.
Бюро национальной статистики АСПиР обновило Кабинет респондента, через который сдают статистическую отчетность. Система будет проверять данные еще при заполнении форм и находить ошибки до отправки отчета. В Кабинете также появился ИИ-помощник AI STAT, передает Uchet.kz.
«Мы стремимся сделать взаимодействие с Бюро максимально удобным для респондентов. Обновленный Кабинет объединяет необходимые инструменты для работы со статистической отчетностью и позволяет решать основные задачи в одном месте. Нам важно не только упростить процесс сдачи отчетов, но и сократить время пользователей на работу с системой», — сказал руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.
Бюро обновило механизм заполнения статистических форм. Формы будут быстрее открываться и загружаться. Система автоматически проверит данные в процессе заполнения и покажет ошибки до того, как респондент отправит отчет. В Бюро рассчитывают, что так на подготовку отчетности будет уходить меньше времени, а данные будут точнее.
В Кабинете обновили дизайн и навигацию, основные функции собрали в одном месте. В разделе «Мои отчеты» респонденты увидят список форм, которые нужно сдать, сроки сдачи и текущие статусы.
В разделе «Мой профиль» хранятся регистрационные данные и виды экономической деятельности. Если сведения устарели, через этот раздел можно направить запрос на изменение.
В Кабинете есть обновленный календарь статистической отчетности. В нем видны сроки, и из календаря можно сразу перейти к заполнению формы.
Подтверждения и данные выгружаются в форматах PDF и Excel. Сервис работает на нескольких языках, у него есть версия для слабовидящих. Работать с отчетностью можно из любого региона в удобное время.
Помощник подскажет, как заполнить статистическую форму, найдет статистическую информацию и сведения по ОКЭД. Он отвечает на технические и часто задаваемые вопросы. Через AI STAT можно направить обращение в контакт-центр.
Свежие новости
Статьи
Последние фоторепортажи
-
Profit Education Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Education Day 2026, посвященной цифровизации образования в Казахстане.
-
Check Point Advantage Astana 2026
Фоторепортаж с конференции по информационной безопасности Check Point Advantage в Казахстане.
-
Profit Industry & Energy Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Industry & Energy Day 2026, посвященной цифровизации промышленности и энергетики в Казахстане.
-
Profit Contact Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Contact Day 2026, посвященной автоматизации контакт-центров и управлению клиентским оаытом в Казахстане.
-
Profit Retail & Finance Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Retail & Finance Day 2026, посвященной цифровизации ритейла, ТРЦ, банков и финсектора в Казахстане.