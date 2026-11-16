Безналичный оборот вырос на 13%.

За январь–сентябрь 2026 года совокупный объем операций с использованием казахстанских платежных карточек за рубежом достиг 4 трлн тг., увеличившись на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,7 трлн тг.). Из них на безналичные платежи пришлось 3,8 трлн тг. — на 13,3% больше, чем годом ранее. В то же время объем снятия наличных сократился на 18,9%, до 262,4 млрд тг. В результате доля безналичных платежей в общем зарубежном обороте операций с казахстанскими картами выросла с 91,1% до 93,5%, передает Ranking.kz.

Для сравнения: за январь–сентябрь 2019 года объем операций с использованием казахстанских платежных карточек за пределами страны составлял 627,6 млрд тг., из которых 461,3 млрд тг. приходилось на безналичные платежи. За семь лет совокупный оборот увеличился в 6,4 раза, а объем безналичных операций — в 8,2 раза. При этом объем снятия наличных вырос значительно менее заметно: со 166,3 млрд до 262,4 млрд тг.

В структуре зарубежных безналичных платежей с использованием казахстанских карт усиливается преобладание дистанционных операций. За январь–сентябрь 2026-го объем операций через интернет и мобильный телефон достиг 2,3 трлн тг., увеличившись на 25,6% в годовом выражении. Между тем объем операций с использованием зарубежных POS-терминалов сократился на 1%, до 1,3 трлн тг. В результате доля операций через интернет и мобильный телефон выросла с 55,3% до 61,3%, тогда как удельный вес операций через POS-терминалы уменьшился с 39,9% до 34,8%. Объем прочих безналичных операций также сократился: на 8,5%, до 147,4 млрд тг. Стоит отметить, что доля безналичных операций через интернет и мобильный телефон от всего оборота по казахстанским платежным картам за пределами страны за год выросла с 50,4% до 57,3%.

Еще в 2019-м объем операций с казахстанскими картами с использованием зарубежных POS-терминалов более чем вдвое превышал объем операций через интернет и мобильный телефон. К 2026 году ситуация изменилась: дистанционные операции стали преобладать в зарубежных безналичных расчетах. Такой формат позволяет оплачивать покупки на иностранных маркетплейсах и пользоваться зарубежными цифровыми сервисами непосредственно из Казахстана, без поездок за границу.

Несмотря на увеличение общего объема зарубежных безналичных платежей, средняя сумма одной операции уменьшилась с 17 тыс. тг. за январь–сентябрь прошлого года до 14,1 тыс. тг. за аналогичный период 2026-го. Сокращение наблюдалось по всем основным каналам: по операциям через интернет и мобильный телефон средний чек уменьшился с 13,6 тыс. до 11,6 тыс. тг., по платежам через POS-терминалы — с 23,3 тыс. до 20,6 тыс. тг. Средняя сумма прочих безналичных операций также сократилась: с 41 тыс. до 30,1 тыс. тг.

Основной объем операций по выдаче наличных с использованием казахстанских платежных карточек за пределами страны по-прежнему приходится на банкоматы. За январь–сентябрь 2026-го через них было снято 252,7 млрд тг. — на 18,7% меньше, чем годом ранее (310,9 млрд тг.). На банкоматы пришлось 96,3% всего объема зарубежного снятия наличных. Через POS-терминалы было выдано 9,7 млрд тг. — практически столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. Операции по выдаче наличных через иные устройства, объем которых годом ранее составлял 2,9 млрд тг., в 2026-м не фиксировались.

На фоне сокращения объемов снятия наличных за рубежом средняя сумма одной операции, напротив, увеличилась с 83,9 тыс. до 86,1 тыс. тг. По обналичиванию через банкоматы средний чек вырос с 81,3 тыс. до 83,6 тыс. тг., а при выдаче через POS-терминалы — с 342,7 тыс. до 416,5 тыс. тг. Таким образом, зарубежные операции по выдаче наличных демонстрируют противоположную безналичным платежам тенденцию: объем снятия сокращается, тогда как средняя сумма одной операции увеличивается.

На фоне роста дистанционных расчетов использование казахстанских карт за рубежом все меньше связано исключительно с физическим пребыванием их владельцев за пределами страны. По этой причине статистика зарубежных карточных операций уже не может рассматриваться только как показатель расходов казахстанцев во время иностранных поездок: она также отражает платежи, совершаемые из Казахстана в пользу зарубежных получателей.