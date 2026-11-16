Конкретные позиции определены по кодам ТН ВЭД ЕАЭС и включены в перечень товаров, подлежащих маркировке.

Приказом исполняющего обязанности министра промышленности и строительства утверждены правила маркировки и прослеживаемости товаров легкой промышленности средствами идентификации, передает Uchet.kz.

Основные нормы правил вступят в силу с 14 ноября 2026 года, по истечении 60 календарных дней после первого официального опубликования. Отдельные пункты, которые касаются агрегирования кодов и передачи сведений об обороте товаров, вступят в силу с 1 октября 2027 года.

Маркировать нужно будет товары из товарной группы «Легкая промышленность». В нее входят: предметы одежды, постельное и столовое белье, шали и платки, галстуки, изделия из натуральной кожи и искусственного меха. Конкретные позиции определены по кодам ТН ВЭД ЕАЭС и включены в перечень товаров, подлежащих маркировке. Требование действует независимо от фасона, размера, назначения, способа производства и материала изготовления.

Обязанность распространяется на участников оборота товаров легкой промышленности. Это производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы, а также комиссионеры. К ним относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые зарегистрированы в Казахстане как резиденты.

Производитель обязан наносить маркировку до первой передачи товара новому собственнику. Импортер должен маркировать товар до ввоза в Казахстан либо до помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта. Комиссионеру следует маркировать принятый на реализацию товар до его выставления в месте продажи. Маркировка наносится в виде двумерного кода ДатаМатрикс (DataMatrix) GS1, пригодного для машинного считывания. Код размещают на самом товаре, на потребительской или групповой упаковке либо на товарном ярлыке. Способ нанесения должен исключать отделение кода без повреждения.

Для работы с маркировкой участник оборота регистрируется в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров (ЦС МПТ), регистрирует в ней товар и запрашивает у оператора коды маркировки. Полученный код нужно нанести на товар и в течение 60 календарных дней передать в систему сведения о нанесении. Неиспользованные в этот срок коды аннулируются. Услуга по предоставлению кода маркировки платная, ее оплачивают оператору по договору.

Розничный продавец выводит маркированный товар из оборота в момент продажи. Для этого понадобятся контрольно-кассовая машина (ККМ) с функцией фиксации и передачи данных, сопряженное с ней устройство для сканирования кодов и договор с оператором фискальных данных.

Код идентификации проданного товара попадает в кассовый чек, а сведения о продаже по каждой единице передаются в ЦС МПТ. При возврате товара покупателем продавец повторно вводит его в оборот для дальнейшей реализации.

Остатки товаров легкой промышленности участники оборота обязаны промаркировать не позднее 1 января 2028 года. Это товары, которые на дату введения маркировки находятся во владении, пользовании или распоряжении у компаний и предпринимателей, производящих такие товары или работающих с ними в обороте.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.