Законопроект разработан во исполнение поручения Президента по законодательному закреплению ответственности онлайн-платформ за распространение деструктивного контента, а также созданию безопасной цифровой среды для детей.

Бюро под председательством спикера курултая Айбека Дәдебай утвердило проект повестки предстоящего заседания курултая и приняло в работу ряд новых законопроектов. В повестку предстоящего заседания курултая включены законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа, а также проект сопутствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект разработан во исполнение поручения Президента по законодательному закреплению ответственности онлайн-платформ за распространение деструктивного контента, а также созданию безопасной цифровой среды для детей.

В частности, поправки предусматривают запрет на регистрацию пользователей до шестнадцати лет в социальных сетях, за исключением сервисов мгновенных сообщений, обязательную учетную регистрацию представительств онлайн-платформ, отдельные требования к авторам образовательных курсов и другие меры.

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект о республиканском бюджете на 2027–2029 годы. Документ, предусматривающий формирование республиканского бюджета на трехлетний период и определяющий основные финансовые и социальные параметры страны, был одобрен Курултаем в первом чтении 14 октября.

В ходе рассмотрения законопроекта депутатами поддержаны поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета в 2027 году в рамках реализации поручений, озвученных в Послании Президента — повышение размера минимальной заработной платы, зарплат участковых врачей до 40%, реализацию инфраструктурных и социально значимых проектов и другие.

В повестку также включен ратификационный законопроект по соглашению между Казахстаном и Сингапуром о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ укрепляет сотрудничество между компетентными органами двух стран и формирует правовые основы для получения доказательств в ходе расследования уголовных дел, проведения обысков, обмена информацией о банковских счетах и принятия мер в отношении доходов, полученных преступным путем.

Также депутаты рассмотрят проект закона о ратификации Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между странами-членами Организации тюркских государств. Документ направлен на укрепление сотрудничества в сфере электронной торговли, цифровых платежей и кибербезопасности, продвижение казахстанских товаров на рынки тюркских стран и снижение торговых барьеров.

В ходе заседания Курултая планируется также заслушать информацию о послании Конституционного Суда РК «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан».

Кроме того, Бюро приняло в работу поправки по вопросам обязательного социального страхования и социального обеспечения, и законопроект о ратификации устава Института стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC). Документы направлены в соответствующие комитеты для подготовки заключений.