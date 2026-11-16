В кабинет также выведут счетчик чеков ККМ и ЭСФ.

КГД готовит предзаполнение форм 910.00 и 200.00 в кабинете налогоплательщика. Декларации будут заполняться по данным ЭСФ, чеков ККМ и государственных баз, а предзаполнение формы 910.00 уже на финальной стадии. Об этом рассказал руководитель Управления государственных услуг КГД Думан Кансеитов, передает Uchet.kz.

Форму 910.00 сдает большая часть индивидуальных предпринимателей. Данные для нее система возьмет из выписанных ЭСФ и пробитых чеков ККМ.

«Сейчас у нас на финальной стадии предзаполнение 910-й формы. Это намного упростит жизнь налогоплательщиков при заполнении декларации», — сказал Думан Кансеитов.

В кабинет также выведут счетчик чеков ККМ и ЭСФ. Налогоплательщик увидит, сколько чеков пробил и сколько ЭСФ выписал, и по этим данным будет заполняться декларация. Сейчас в кабинете работает счетчик по ЭСФ. Он предупреждает о приближении к порогу для постановки на учет по НДС и к порогам специальных налоговых режимов.

Для формы 200.00 КГД разрабатывает сервис «Расчет в один клик». Эту декларацию за работников ежеквартально сдают почти все категории налогоплательщиков. Сервис будет предзаполнять форму по данным Министерства труда и социальной защиты населения и пенсионных фондов, по ИИН работников. Налоги и социальные платежи он рассчитает сразу, и декларация будет готова к отправке.

КГД также планирует проактивный контроль. Налогоплательщик сможет сам проверить отчетность на расхождения до ее представления.

В кабинет выведут цифровые документы: сведения о регистрации, о постановке на учет по НДС и другие справки, которые запрашивают госорганы и финансовые организации. Налогоплательщик сможет распечатать нужный документ и передать его организации.

В 2027 году КГД хочет запустить push-уведомления через банковские приложения. Клиенты банков будут получать сообщения о поступивших уведомлениях от органов госдоходов и о задолженности.

Кроме того, КГД готовит чат-боты для консультаций по налоговым вопросам. Предложения по доработке систем ведомство собирает через опрос в кабинете налогоплательщика и в ИС Keden. Его прошли около 90 тысяч человек.