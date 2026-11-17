Согласие принимать и переводить чужие деньги за процент может привести к участию в преступной схеме.

В полиции рассказали, как они расследуют онлайн-мошенничества и почему, казалось бы, непричастный человек может оказаться в орбите уголовного расследования. Привести к этому может желание откликнуться на предложение «легкого заработка», предоставление своего банковского счета для переводов от незнакомых людей, передает Zakon.kz.

«Именно движение денег становится одним из направлений расследования мошенничества. Полицейские выясняют, куда потерпевший перевел средства, кому принадлежит счет получателя и куда деньги поступили дальше. Анализ переводов, сведений о владельцах счетов и других материалов помогает устанавливать участников финансовой цепочки», — рассказали в полиции области Абай 16 ноября 2026 года.

При этом принадлежность счета сама по себе не раскрывает всей картины. Следствию необходимо установить, кто фактически им пользовался, при каких обстоятельствах получил доступ и какую роль выполнял его владелец.

«Проверяются обстоятельства передачи банковских карт, переписка о „подработке“, получение вознаграждения и другие сведения», — сообщили в полиции.

Там напоминают: согласие принимать и переводить чужие деньги за процент может привести к участию в преступной схеме.

«В текущем году в области Абай зарегистрировано 40 уголовных дел, связанных с дропперством. Девять дропперов уже осуждены. Полицейские предупреждают: просьба оформить карту для постороннего, передать доступ к банковскому приложению или проводить переводы за вознаграждение — повод отказаться от предложения», — сообщили полицейские.

За словами «обычная подработка» могут скрываться операции с похищенными сбережениями. Если доступ к счету уже передан посторонним, необходимо незамедлительно обратиться в банк и сообщить в полицию по номеру «102». Удаленная переписка не отменяет совершенных переводов. А обещанный процент не освобождает от ответственности за собственные действия.

В Министерстве внутренних дел ранее раскрыли схему, как молодежь втягивают в мошеннические схемы. Злоумышленники предлагают молодым людям приобрести SIM-карты, оформить их на свое имя и зарегистрировать аккаунты в WhatsApp. После этого необходимо передать заказчикам коды подтверждения и данные для входа в мессенджер. За выполнение этих действий обещают деньги.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.