Документ готовили с помощью искусственного интеллекта.

Онлайн-игры, приложения и другие цифровые продукты в Казахстане предлагают маркировать с описанием рисков для детей и проверять в уполномоченном госоргане. Продукты без маркировки и проверки дети не смогут видеть и скачивать. Такие нормы содержит проект нового закона «О цифровой и информационной безопасности детей». О нем в ходе правительственного часа рассказала вице-спикер Курултая Динара Закиева, передает Uchet.kz.

Законопроект содержит требования к маркировке и описанию содержания цифровых и информационных продуктов, в том числе онлайн-игр. В описании нужно будет указывать потенциальные цифровые риски, например внутриигровые покупки и возможность общения и переписки между пользователями.

Такие продукты предлагают обязать проходить проверку в уполномоченном государственном органе. Она будет включать верификацию и мониторинг соблюдения требований. При нарушениях доступ к продукту, приложению или игре смогут ограничить, а сам продукт удалить или заблокировать. За несоблюдение норм предлагают ввести ответственность.

Такой же подход законопроект предусматривает для электронных торговых площадок. Он будет регулировать покупки, которые несовершеннолетние совершают на маркетплейсах.

Механизмы родительского контроля предлагают внедрить на всех цифровых платформах. Для детей будет действовать фильтрация: немаркированные и непроверенные цифровые и информационные продукты, приложения и игры ребенок не сможет видеть, открывать и скачивать.

Еще одна норма касается детских ID-карт с фотографией, по которым можно будет достоверно установить личность ребенка. На их основе планируют построить единый цифровой маршрут сопровождения несовершеннолетних до 18 лет. Через него будут координировать меры государственной поддержки, защиту детей и реализацию их прав.

Документ готовили с помощью искусственного интеллекта.

«Стоит отметить, что это первый законопроект, разработанный в интеллектуальной среде AI-Quryltai, которая включает встроенную модель искусственного интеллекта, обладающую возможностью юридического мышления. При этом все предложения, сформированные с помощью AI-Quryltai в ходе разработки законопроекта, прошли проверку и дополнительную доработку депутатами-разработчиками», — отметила Динара Закиева.