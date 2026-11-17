Что даст внедрение детских SIM-карт в Казахстане
Председатель Комитета по защите прав детей Юлия Овечкина в кулуарах Курултая разъяснила механизм покупки детских SIM-карт.
У депутата поинтересовались, как и где родители должны будут покупать специальные детские SIM-карты, если в стране примут соответствующие поправки. Впервые идея детских SIM-карт прозвучала еще в 2023 году из уст вице-министра просвещения Едила Оспана. Подразумевалось, что такую симку родитель будет привязывать к своему телефону и контролировать интернет-серфинг ребенка, передает Zakon.kz.
"Это обычный процесс, такой же, как и покупка обычной SIM-карты. Мы предполагаем, что родитель будет покупать. Это будет детская SIM-карта, в которую встроен уже какой-то фильтр. И также через функцию "родительского контроля" родитель сможет контролировать своего ребенка", – сказала Юлия Овечкина.
Будет ли это требование обязательным для всех или нет, пока неизвестно. Этот вопрос будет обсуждаться в рамках рассмотрения соответствующего законопроекта об ограничении регистрации детей в соцсетях в стенах Курултая.
Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.
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