Более 5 тысяч правонарушений выявили с помощью камер видеонаблюдения в Туркестанской области
Особое внимание уделяется обстановке в общественных местах.
Круглосуточный контроль за общественным порядком на улицах и безопасностью дорожного движения — одна из ключевых задач Центра оперативного управления полиции Сайрамского района. Здесь несет службу Нурдаулет Сайдикаримов. С помощью системы видеонаблюдения он выявляет нарушения ПДД, в том числе выезд на встречную полосу, использование поддельных, нечитаемых или отсутствующих государственных номерных знаков.
Также особое внимание уделяется обстановке в общественных местах. При обнаружении подозрительных действий инспектор незамедлительно передает информацию ближайшим нарядам полиции, что позволяет оперативно реагировать на возможные правонарушения.
С начала работы Центра оперативного управления Сайрамского РУП с помощью камер видеонаблюдения под контролем Нурдаулета Сайдикаримова выявлено более 5 тысяч правонарушений. По каждому факту принимаются соответствующие меры в установленном законом порядке.
«Иногда даже один видеокадр помогает выявить и предотвратить правонарушение. Поэтому важно внимательно следить за происходящим и своевременно анализировать поступающую информацию», — отмечает он.
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