Умные очки с биометрической видеоаналитикой протестировали в Алматы
Технология позволяет сотруднику получать информацию о возможном совпадении непосредственно в поле зрения, не отвлекаясь на смартфон или планшет.
В Алматы продолжается внедрение современных цифровых решений в деятельность полиции. Одним из новых инструментов стали умные AR-очки с функцией биометрической видеоаналитики, позволяющие оперативно проверять лица по ведомственным базам данных.
Несмотря на то, что оборудование пока используется в пилотном режиме и представлено одной единицей, уже есть первый практический результат. Накануне в одной из мечетей города с помощью комплекса был выявлен мужчина, находившийся в розыске по инициативе полиции Шымкента. После проверки информации его задержали и передали для дальнейших процессуальных действий.
Технология позволяет сотруднику получать информацию о возможном совпадении непосредственно в поле зрения, не отвлекаясь на смартфон или планшет. Это особенно актуально при патрулировании мест массового скопления людей, где важно своевременно выявлять разыскиваемых лиц.
В полиции отмечают, что применение современных технологий направлено на повышение оперативности и эффективности розыскной работы, а также на обеспечение общественной безопасности.
Свежие новости
Статьи
Последние фоторепортажи
-
Profit Education Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Education Day 2026, посвященной цифровизации образования в Казахстане.
-
Check Point Advantage Astana 2026
Фоторепортаж с конференции по информационной безопасности Check Point Advantage в Казахстане.
-
Profit Industry & Energy Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Industry & Energy Day 2026, посвященной цифровизации промышленности и энергетики в Казахстане.
-
Profit Contact Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Contact Day 2026, посвященной автоматизации контакт-центров и управлению клиентским оаытом в Казахстане.
-
Profit Retail & Finance Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Retail & Finance Day 2026, посвященной цифровизации ритейла, ТРЦ, банков и финсектора в Казахстане.