Технология позволяет сотруднику получать информацию о возможном совпадении непосредственно в поле зрения, не отвлекаясь на смартфон или планшет.

В Алматы продолжается внедрение современных цифровых решений в деятельность полиции. Одним из новых инструментов стали умные AR-очки с функцией биометрической видеоаналитики, позволяющие оперативно проверять лица по ведомственным базам данных.

Умные очки

Несмотря на то, что оборудование пока используется в пилотном режиме и представлено одной единицей, уже есть первый практический результат. Накануне в одной из мечетей города с помощью комплекса был выявлен мужчина, находившийся в розыске по инициативе полиции Шымкента. После проверки информации его задержали и передали для дальнейших процессуальных действий.

Технология позволяет сотруднику получать информацию о возможном совпадении непосредственно в поле зрения, не отвлекаясь на смартфон или планшет. Это особенно актуально при патрулировании мест массового скопления людей, где важно своевременно выявлять разыскиваемых лиц.

В полиции отмечают, что применение современных технологий направлено на повышение оперативности и эффективности розыскной работы, а также на обеспечение общественной безопасности.