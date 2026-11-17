В марте 2026 года сообщалось о запуске Fasten в России — его назвали «новым дешевым такси вместо Uber».

Сервис заказа такси Uber KZ начал предупреждать пользователей о прекращении работы приложения в Казахстане. Вместо него пассажирам предлагают установить Fasten и продолжить заказывать поездки через новый сервис. Тем не менее, переход на Fasten не означает, что на казахстанском рынке появился новый независимый конкурент на рынке перевозок. Оба сервиса связаны с бизнесом «Яндекса», передает Курсив.

«Uber завершает работу. Скачайте Fasten и продолжайте заказывать поездки в Казахстане», – говорится в push-уведомлении, которое получают пользователи.

Согласно условиям использования Fasten, оператором сервиса в Казахстане выступает Y. Taxi Qazaqstan. Эта же компания указана в документах «Яндекс Go» как оператор сервиса в стране. Документ с условиями использования Fasten для Казахстана вступил в силу 30 сентября 2026 года. Само приложение уже доступно в казахстанском App Store под названием «Fasten: Такси и доставка».

В 2018 году «Яндекс» и Uber объединили бизнесы по заказу поездок в нескольких странах, в том числе в Казахстане. Для этого компании создали совместное предприятие MLU B.V. В апреле 2023 года «Яндекс» выкупил оставшуюся долю Uber в совместном предприятии – 28,98%. Сумма сделки составила $702,5 млн. Таким образом, Uber вышел из этого бизнеса, а «Яндекс» получил полный контроль над MLU.

В марте 2026 года сообщалось о запуске Fasten в России – его назвали «новым дешевым такси вместо Uber». Тогда представители «Яндекса» заявили, что приложение Uber в течение года будут постепенно заменять новым сервисом. Однако это сообщение касалось российского рынка. Теперь о переходе на Fasten начали уведомлять и пользователей Uber KZ в Казахстане.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.