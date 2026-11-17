QR-код паспорта налогоплательщика: как получить за 4 шага
Налогоплательщики в сферах общественного питания и торговли размещают паспорт в местах непосредственного нахождения ККМ.
Предприниматели, которые работают в сферах торговли и общественного питания, обязаны размещать паспорт налогоплательщика рядом с контрольно-кассовыми машинами (ККМ). QR-код с паспортом можно сформировать на сайте kgd-qr.kz по ИИН или БИН и номеру телефона, передает Uchet.kz.
Паспорт налогоплательщика — это QR-код с актуальной информацией о субъекте предпринимательства. Сведения в нем не относятся к налоговой тайне, код формирует налоговый орган.
Чтобы получить паспорт налогоплательщика, нужно:
— зайти на сайт kgd-qr.kz и нажать кнопку «Получить QR-код»;
— указать ИИН или БИН и номер телефона;
— скачать и распечатать сформированный QR-код;
— разместить распечатку на объекте предпринимательства там, где стоят ККМ.
Обязанность установлена пунктом 4 статьи 36 Налогового кодекса. Налогоплательщики в сферах общественного питания и торговли размещают паспорт в местах непосредственного нахождения ККМ, а также в общедоступных местах, где его увидят покупатели.
Перечень сведений в паспорте, порядок и сроки его формирования утвердил Минфин приказом от 17 октября 2025 года № 917.
Предпринимателю стоит распечатать QR-код и проверить, что он размещен у кассы и в зоне, доступной покупателям.
Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.
Свежие новости
Статьи
Последние фоторепортажи
-
Profit Education Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Education Day 2026, посвященной цифровизации образования в Казахстане.
-
Check Point Advantage Astana 2026
Фоторепортаж с конференции по информационной безопасности Check Point Advantage в Казахстане.
-
Profit Industry & Energy Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Industry & Energy Day 2026, посвященной цифровизации промышленности и энергетики в Казахстане.
-
Profit Contact Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Contact Day 2026, посвященной автоматизации контакт-центров и управлению клиентским оаытом в Казахстане.
-
Profit Retail & Finance Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Retail & Finance Day 2026, посвященной цифровизации ритейла, ТРЦ, банков и финсектора в Казахстане.