Налогоплательщики в сферах общественного питания и торговли размещают паспорт в местах непосредственного нахождения ККМ.

Предприниматели, которые работают в сферах торговли и общественного питания, обязаны размещать паспорт налогоплательщика рядом с контрольно-кассовыми машинами (ККМ). QR-код с паспортом можно сформировать на сайте kgd-qr.kz по ИИН или БИН и номеру телефона, передает Uchet.kz.

Паспорт налогоплательщика — это QR-код с актуальной информацией о субъекте предпринимательства. Сведения в нем не относятся к налоговой тайне, код формирует налоговый орган.

Чтобы получить паспорт налогоплательщика, нужно:

— зайти на сайт kgd-qr.kz и нажать кнопку «Получить QR-код»;

— указать ИИН или БИН и номер телефона;

— скачать и распечатать сформированный QR-код;

— разместить распечатку на объекте предпринимательства там, где стоят ККМ.

Обязанность установлена пунктом 4 статьи 36 Налогового кодекса. Налогоплательщики в сферах общественного питания и торговли размещают паспорт в местах непосредственного нахождения ККМ, а также в общедоступных местах, где его увидят покупатели.

Перечень сведений в паспорте, порядок и сроки его формирования утвердил Минфин приказом от 17 октября 2025 года № 917.

Предпринимателю стоит распечатать QR-код и проверить, что он размещен у кассы и в зоне, доступной покупателям.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.