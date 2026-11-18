Инициатива направлена на практическое применение государственной цифровой картографической основы в бизнесе и развитие собственных навигационных технологий Казахстана.

Под руководством заместителя премьер-министра, Министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслана Мадиева состоялось заседание рабочей группы по вопросу интеграции отечественных картографических данных и геосервисов в казахстанский сервис заказа такси Qajet.

Министерство прорабатывает использование цифровых карт и геосервисов РГП «Национальный центр геодезии и пространственной информации» в коммерческом сервисе. Инициатива направлена на практическое применение государственной цифровой картографической основы в бизнесе и развитие собственных навигационных технологий Казахстана.

В рамках интеграции планируется использовать цифровые карты Казгеодезии, а также развивать адресный поиск, геокодирование и маршрутизацию. Это позволит апробировать отечественные геосервисы в реальных сценариях пассажирских перевозок и оценить возможности их дальнейшего масштабирования.

Технологической основой проекта выступают картографические данные, сформированные в рамках Национальной инфраструктуры пространственных данных (НИПД), а также собственные разработки Казгеодезии в области цифровой картографии и навигации.

На совещании особое внимание уделено обеспечению актуальности дорожной сети, точности определения местоположения адресов и объектов, а также регулярному обновлению картографической информации.

Интеграция с Qajet рассматривается как один из практических шагов к созданию казахстанской экосистемы цифровых карт и навигационных сервисов, доступных государству, бизнесу и гражданам. В перспективе такие решения смогут использовать агрегаторы такси, службы доставки, логистические компании и другие цифровые платформы.

Реализация инициативы будет способствовать развитию отечественных геоинформационных технологий и расширению применения государственных пространственных данных в цифровой экономике страны.