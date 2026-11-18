Для начинающих предпринимателей работают программы Startup Orda и Smart City Accelerator. Они дают обучение и возможность апробировать решения в пилотных проектах.

За два года экспорт IT-услуг Казахстана увеличился более чем, вдвое и превысил $1,1 млрд. Более половины этого объема обеспечивают резиденты Astana Hub. Об этом на заседании правительства доложил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

Поддержка отечественного производства строится на трех опорах, у каждой своя задача. Реестр доверенных цифровых объектов работает для разработчиков цифровых решений. Реестр Казахстанских товаропроизводителей — для производителей товаров. Оба реестра дают приоритет в закупках. Так мы формируем для отечественных производителей гарантированный спрос. Но одного спроса мало. Нужны сильные компании, которые этот спрос закроют. Эту задачу решает Astana Hub, который развивает компании от стартапа до выхода на внешние рынки; через механизм 1% связывает IT-компании с заказами крупной промышленности.

Говоря о Реестре доверенных цифровых объектов, Ростислав Коняшкин доложил, что с 2023 года закупки из Реестра выросли в 4,4 раза. В этом году рост продолжается. Главное изменение — процедура полностью оцифрована: заявки подаются через Единое окно национальной инновационной системы на Astanahub.com, весь цикл автоматизирован — от заявки до решения.

До конца 2026 года предусмотрено параллельное функционирование действующего механизма через платформу eLicense и нового модуля на базе ЕОНИС. Отмечено, что с 1 января 2027 года процедуры включения цифровых объектов в Реестр, их исключения и внесения изменений будут осуществляться исключительно посредством ЕОНИС. Это отменяет ручные операции и делает каждый этап прозрачным для заявителя.

Второй инструмент — Реестр казахстанских товаропроизводителей, который с 2026 года заменил сертификаты СТ-KZ и индустриальные сертификаты. Теперь это основной способ подтвердить отечественное происхождение продукции. С начала года от предприятий электронной промышленности поступила 791 заявка.

Электронная промышленность растет: за два года производство увеличилось почти в 2,5 раза.

Третья опора системы поддержки — Astana Hub. За два года экспорт IT-услуг вырос более чем вдвое и превысил $1,1 млрд. Больше половины обеспечивают резиденты хаба. За девять месяцев этого года резиденты экспортировали на 317 млрд тг. Для экономики это несырьевой экспорт и новые рабочие места.

Стартап получает поддержку на каждом этапе: акселерация, финансирование через фонд фондов, выход на зарубежные рынки.

Astana Hub развивает региональную IT-экосистему. Сегодня в Казахстане функционирует 20 региональных IT-хабов, на базе которых проведено более 2 500 мероприятий. Например, в Костанае хакатон собрал более 150 заявок из 10 городов. В Кокшетау аграрный хакатон по искусственному интеллекту собрал 133 участника. В Петропавловске AGROTECH BATTLE собрал более 130 участников, 15 проектов вышли в финал. Проект GridFrost готовится к пилотному внедрению. В Мангистауской области 80 специалистов «Мангистаумунайгаза» прошли обучение цифровым компетенциям.

Для начинающих предпринимателей работают программы Startup Orda и Smart City Accelerator. Они дают обучение и возможность апробировать решения в пилотных проектах.

«Astana Hub — это прямой выход наших IT-компаний на внешние рынки. Сегодня действует четыре хаба — в США, Китае, ОАЭ и Малайзии. Через их программы прошел 61 казахстанский стартап. Хабы помогают найти зарубежных партнеров, наладить деловые контакты и закрепиться на новых рынках. 20 ноября откроется пятый хаб — Eurasia Growth Hub в Великобритании. Для наших компаний это еще один рынок. Параллельно хабы дают доступ к мировой экспертизе. Например, Silkroad Innovation Hub вместе со Stanford HAI и OpenAI Academy провел программу AI Leaders. Таким образом, международные хабы расширяют экспортные возможности отечественных IT-компаний», — сказал Ростислав Коняшкин.

И последнее — цифровизация недропользования. Недропользователи направляют 1% доходов на НИОКР. Через Astana Hub часть этих средств превращается в заказы для казахстанских IT-компаний.

«Сейчас реализуется 18 проектов на 9,6 млрд тг. Еще 13 проектов на 3,1 млрд тг. — на старте. Это искусственный интеллект, цифровые двойники месторождений, автоматизация и промышленная безопасность. Для предприятий это рост производительности и снижение затрат. Для IT-компаний — крупные заказы внутри страны», — сказал Ростислав Коняшкин.

В настоящее время ведется совершенствование нормативно-правовой базы этого механизма. Ключевое изменение — разделение потоков. Научные исследования — через специальный счет республиканского бюджета, цифровизация недропользователей — через Astana Hub.