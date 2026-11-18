Информация о предполагаемой утечке проверяется совместно с уполномоченными государственными органами.

В даркнете выставили на продажу базу с данными якобы 16,6 млн граждан Казахстана. Продавец утверждает, что она принадлежит Верховному суду, и просит $50 тыс. Объявление обнаружили специалисты SOCRadar. Судебная администрация сообщила о проверке, передает Курсив.

Объявление разместил пользователь под псевдонимом Brose. По его словам, база связана с сайтом Sud.kz и охватывает 2014–2026 годы. Он заявляет о 507 млн записей в 186 таблицах. Это количество записей, а не людей. Помимо персональных данных граждан продавец обещает 13,3 млн записей об участниках судебных дел и 6,8 млн записей о компаниях. В описании перечислены ИИН, паспортные сведения, судебные документы и платежная информация. Также автор объявления утверждает, что у него есть хеши паролей, учетные данные администраторов и токены сеансов.

Подтверждения тому, что эти сведения действительно получены из систем Верховного суда, пока нет. Верховный суд сообщил, что разбирается в произошедшем вместе с другими госорганами.

«Информация о предполагаемой утечке проверяется совместно с уполномоченными государственными органами», — говорится в сообщении судебной администрации.

В ведомстве также заявили, что Единый портал судебных органов прошел необходимые проверки безопасности и был разработан с учетом требований к защите персональных данных. Саму утечку в ответе не подтвердили и не опровергли.

По оценке SOCRadar, если база окажется подлинной, данные могут использовать для финансового мошенничества, захвата аккаунтов и доступа к конфиденциальным судебным материалам.

В июне 2025 года в сеть попали данные более 16 млн казахстанцев: имена, ИИН, даты рождения, телефоны и адреса. Сначала подозрения пали на ЦОНы, но власти эту версию опровергли. Премьер-министр Олжас Бектенов позже сообщил, что сведения могли утечь из медицинских организаций.

Делом занялся КНБ. В апреле 2026 года комитет сообщал, что расследование продолжается. А в октябре первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин признал: в его ведомстве не знают, чем оно закончилось.

Тем временем в Казахстане ввели новые правила для копирования личных данных на флешки и другие носители. С 31 октября выгружать сведения из критически важных цифровых систем можно только после согласования. Через 30 дней копии нужно уничтожить. Если удалить данные без возможности восстановления не получится, уничтожить придется сам носитель. Требования касаются в том числе таких систем госорганов, банков и больниц.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.