Осуществление перевозок пассажиров и грузов беспилотным транспортным средством на путях сообщения и объектах инфраструктуры осуществляется после завершения процедур его государственной регистрации и подтверждения соответствия требованиям безопасности.

Приказом и. о. министра транспорта РК от 10 ноября 2026 года утверждены Правила организации работы беспилотных транспортных средств при осуществлении перевозок пассажиров и грузов, передает Zakon.kz.

Беспилотное транспортное средство — транспортное средство (за исключением беспилотной авиационной системы), оснащенное техническими средствами автоматизированного управления, эксплуатация которого осуществляется без участия физического лица. Осуществление перевозок пассажиров и грузов беспилотным транспортным средством на путях сообщения и объектах инфраструктуры осуществляется после завершения процедур его государственной регистрации (постановки на учет) и подтверждения соответствия требованиям безопасности.

Предусмотрено, что перед началом движения по маршруту следования БТС приводится в состояние полной операционной и технической готовности, гарантирующей безопасность жизни и здоровья граждан, безопасность движения, сохранность грузов и защиту объектов транспортной инфраструктуры.

БТС допускается к эксплуатации на маршруте следования только при условии полной исправности всех штатных бортовых систем, обеспечивающих непрерывный контроль дорожной, путевой или навигационной обстановки, устойчивое взаимодействие с оператором, своевременное автоматическое реагирование на возникающие угрозы, а также информирование иных участников движения.

Оценка технического состояния БТС (техническое освидетельствование, технический осмотр, техническое обслуживание и ремонт) осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством РК для соответствующих видов транспорта.

Указывается, что эксплуатация БТС допускается исключительно при гидрометеорологических (погодных) условиях, соответствующих установленным техническим характеристикам и эксплуатационным ограничениям конкретного типа беспилотной системы, при которых бортовые технические средства обзора и позиционирования способны функционировать в штатном режиме.

Классификация, типы и уровни автоматизации БТС определяются законодательством республики в сфере железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.

Измерительные компоненты, входящие в состав бортовых систем БТС и используемые для определения параметров движения, местоположения, обнаружения препятствий и оценки окружающей обстановки, должны обеспечивать метрологические характеристики, необходимые для выполнения возложенных на них функций с учетом требований безопасности движения и условий эксплуатации БТС и должны быть зарегистрированы в реестре государственной системы обеспечения единства измерений РК.

Метрологические характеристики указанных компонентов, включая диапазон измерений, пределы допускаемой погрешности и иные характеристики, влияющие на достоверность результатов измерений, должны соответствовать требованиям законодательства РК об обеспечении единства измерений.

Результаты измерений, получаемые бортовыми системами БТС и используемые для определения параметров движения, местоположения, обнаружения препятствий и оценки окружающей обстановки, должны обеспечивать достоверность информации, необходимой для принятия решений о продолжении движения, снижении скорости, остановке БТС и выполнении иных действий, связанных с обеспечением безопасности движения.

Кроме того, говорится, что БТС оснащается автоматическими системами обнаружения и тушения пожара, а также первичными средствами пожаротушения в соответствии с положениями технических регламентов и национальных стандартов РК в области пожарной безопасности.

Перед началом движения по маршруту следования в рамках предрейсовой подготовки осуществляется проверка исправности и готовности к действию бортовых систем противопожарной защиты. Выпуск в эксплуатацию БТС с неисправными или не прошедшими техническое обслуживание системами пожаротушения исключается.

Также утверждены:

— Действия удаленного оператора и дистанционный контроль.

— Порядок эксплуатации БТС.

— Порядок действий при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций.

Так, говорится, что дистанционный контроль за движением БТС осуществляется непрерывно в течение всего времени нахождения БТС на маршруте следования, в пределах установленной продолжительности смены организации. Нахождение пульта удаленного контроля (автоматизированного рабочего места) без постоянного присутствия удаленного оператора в процессе движения БТС исключается.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайных ситуаций, препятствующих функционированию основного центра дистанционного управления, перевод контроля на резервный пункт управления осуществляется в следующем порядке:

— автоматизированная система фиксирует отказ либо недоступность основного центра дистанционного управления;

— удаленному оператору автоматически направляется уведомление об отказе;

— резервный пункт управления автоматически переводится в режим готовности к принятию контроля;

— удаленный оператор резервного пункта управления осуществляет установление защищенного канала связи с БТС;

— производится автоматическая проверка идентификации БТС, состояния канала связи, навигации и основных систем управления;

— после подтверждения готовности резервного пункта управления контроль над БТС переводится на резервный пункт;

— автоматизированная система фиксирует факт, время и идентификаторы участников передачи управления;

— после принятия управления оператор резервного пункта подтверждает его прием и продолжает дистанционный контроль движения БТС.

При возникновении технического сбоя, признаков возгорания (задымления), полной потере связи или отсутствии технической возможности перевода контроля на резервный пункт управления автоматизированная система управления БТС самостоятельно и незамедлительно приостанавливает процесс перевозки посредством осуществления контролируемой остановки в наиболее безопасном месте маршрута следования.

Дальнейшее движение БТС в автономном режиме без дистанционного контроля со стороны удаленного оператора исключается, за исключением случаев, когда кратковременное автономное выполнение маневра технически необходимо исключительно для осуществления безопасной контролируемой остановки.

Предусмотрено, что при невозможности стабилизации параметров движения БТС вследствие воздействия внешних факторов удаленный оператор с пульта управления незамедлительно производит принудительное дистанционное отключение систем движения и приостанавливает процесс перевозки.

При возникновении транспортного происшествия или аварийной ситуации удаленный оператор осуществляет следующие действия:

— незамедлительно обеспечивает остановку БТС либо сохранение безопасного режима его движения;

— не позднее 5 минут с момента установления факта происшествия передает информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу «112», если происшествие создает или может создать угрозу жизни, здоровью граждан, имуществу, окружающей среде либо транспортной инфраструктуре;

— при необходимости одновременно обеспечивает направление информации в соответствующую экстренную службу в зависимости от характера происшествия;

— не позднее 30 минут с момента происшествия передает первичное уведомление в уполномоченный государственный орган в сфере соответствующего вида транспорта посредством предусмотренного информационного канала;

— при наличии технической возможности обеспечивает автоматическую передачу в уведомлении координат БТС, времени происшествия, маршрута следования, количества пассажиров либо характеристик груза, сведений о техническом состоянии БТС и контактных данных эксплуатирующей организации;

— обеспечивает сохранность и неизменность телеметрических данных, аудио- и видеозаписей, журналов событий и иных данных, относящихся к происшествию.

Уведомление может передаваться по телефону, посредством цифровой системы либо иным официально установленным каналом связи. Факт, время, способ передачи уведомления и содержание переданной информации подлежат автоматической либо документальной фиксации.

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