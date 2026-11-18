Цифровое правосудие обсудили главы Конституционного суда Казахстана и Верховного суда РФ
Особое внимание уделено масштабной конституционной реформе, реализуемой в Казахстане.
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов отметил, что ведомство открыто к реализации совместных экспертных проектов и обмену передовым опытом с Казахстаном. Об этом он заявил на встрече с председателем Конституционного суда республики Эльвирой Азимовой, передает Sputnik.
«Наши компетенции имеют достаточно много общих точек соприкосновения. Прежде всего, они связаны неразрывно с обеспечением прав и свободы человека и гражданина, с соблюдением прав инвесторов, развитием цифрового правосудия и юридической науки в целом. Мы открыты к реализации совместных экспертных проектов, обмену передовым опытом и современными идеями правоприменения», — отметил Краснов.
Особое внимание собеседники уделили масштабной конституционной реформе, реализуемой в Казахстане.
Председатель Верховного суда России отметил, что принятие новой Конституции стало очередным этапом развития всей государственной архитектуры республики.
«Новые конституционные реалии Казахстана направлены на повышение эффективности национальной правовой системы и создание более прочной основы для двустороннего взаимодействия, позволяя согласовывать подходы к защите конституционных ценностей на межгосударственном уровне», — отметил он.
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