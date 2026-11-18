Эксперты обозначили пробелы в законодательстве и предложили изменить условия работы через цифровые сервисы.

В Центральном аппарате партии «Әділет» прошел круглый стол на тему «Правовое регулирование платформенной занятости». Участники встречи подняли вопросы социальных гарантий, блокировки аккаунтов, налогов, безопасности водителей и курьеров, а также предложили пересмотреть действующие ограничения для самозанятых, передает Liter.kz.

Тема цифровой занятости также получила отражение в Послании президента народу Казахстана. Глава государства поручил правительству до конца года сформировать упрощенный правовой режим для этой сферы.

«Наша цель — построить по-настоящему народную цифровую экономику. В общественном сознании интернет должен восприниматься не только как пространство потребления и развлечения, но и как виртуальная территория созидания и труда», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также подчеркнул, что смартфоны должны стать для граждан эффективным рабочим инструментом, а возможности для получения законного дохода не должны зависеть от места проживания. Для этого государству предстоит объединить действующие меры поддержки предпринимательства с возможностями маркетплейсов, банков, логистических компаний и цифровых сервисов.

Масштаб платформенной занятости в Казахстане уже измеряется сотнями тысяч человек. Заместитель председателя партии «Әділет» Нурсултан Байтилесов привел данные Министерства труда и социальной защиты населения: в сентябре 2026 года через 35 интернет-платформ работали 956 тысяч исполнителей.

«Сегодня мы выносим на рассмотрение и обсуждение вопросы, затрагивающие почти миллион граждан», — отметил он.

По словам Нурсултана Байтилесова, одно из главных направлений работы — определить правовой статус таких исполнителей. Сегодня не всегда понятно, следует ли считать человека, работающего через приложение, наемным работником или самостоятельным исполнителем.

«Одна из задач партии — обеспечить базовые социальные гарантии работникам платформенной занятости и четко разграничить ответственность между платформой и исполнителем», — заявил заместитель председателя партии.

Он также обратил внимание на прозрачность расчетов. По мнению Нурсултана Байтилесова, законодательство должно четко определять основания для блокировки аккаунтов, порядок обжалования решений, требования к раскрытию информации о начислениях и удержаниях, а также ответственность цифровых сервисов за технические сбои.

О текущей работе над регулированием платформенной занятости рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Эльдар Кузенбаев. По его словам, в 2024 году в Социальный кодекс, Трудовой кодекс и смежное законодательство внесли изменения, направленные на совершенствование механизмов регулирования этой сферы.

В частности, операторы интернет-платформ получили статус налоговых агентов. Это означает, что они должны удерживать и перечислять налоги и социальные платежи за исполнителей. Также для граждан предусмотрели возможность применять специальные налоговые режимы и выбирать размер социальных платежей в установленных пределах.

С 1 января 2026 года действует специальный налоговый режим для самозанятых. Он предусматривает социальные платежи в совокупном размере 4% от дохода. Удерживать и перечислять их должен оператор интернет-платформы.

Кроме того, Министерство труда разработало проект правил осуществления платформенной занятости. Документ должен упорядочить взаимодействие исполнителей и операторов цифровых платформ, закрепить обязанности последних и сделать расчеты более прозрачными.

«Предусматриваются требования по раскрытию информации о начислениях и удержаниях, защите персональных данных и возможность обращения исполнителя за защитой своих прав к оператору, в государственные органы и суд», — сообщил Эльдар Кузенбаев.

По словам вице-министра, проект уже согласован с рядом государственных органов и сейчас находится на рассмотрении Министерства юстиции.

Отдельное внимание участники уделили тому, что платформенная занятость меняет не только способы поиска работы, но и сами трудовые отношения. Об этом подробно говорил Муслим Хасенов, PhD, ассоциированный профессор Департамента частного права Высшей школы права Университета имени Максута Нарикбаева (MNU).

Он отметил, что традиционное трудовое право формировалось вокруг модели, в которой есть работодатель, работник, рабочее место, установленный график и непосредственное руководство. В цифровой экономике эти элементы могут выглядеть иначе: исполнитель сам выбирает время выхода на линию и может одновременно пользоваться несколькими приложениями. Однако это не означает, что платформа не контролирует его работу.

«Отсутствие традиционного руководителя еще не означает отсутствие управленческого контроля. В цифровой экономике такие функции могут частично осуществляться алгоритмами через распределение заказов, через рейтинги, установление тарифов, систему поощрений, блокировку аккаунтов», — пояснил профессор.

По его мнению, при определении статуса исполнителя важно учитывать не только название договора, но и реальные условия работы: насколько человек зависит от платформы, может ли самостоятельно устанавливать стоимость услуг, отказываться от заказов и работать без риска санкций.

Муслим Хасенов также обратил внимание на принятую в июне 2026 года Конвенцию Международной организации труда № 193 о достойном труде в платформенной экономике. Это первый международный стандарт, специально посвященный защите людей, работающих через цифровые платформы. Он распространяется на исполнителей независимо от того, оформлены они как наемные работники или самозанятые.

Документ затрагивает вопросы социальных гарантий, охраны труда, защиты персональных данных, алгоритмического управления и возможности обжаловать решения платформ. Муслим Хасенов отметил, что Казахстану стоит обратить внимание на положения этой Конвенции и учитывать их при разработке национального законодательства, поскольку они предлагают международные подходы к регулированию платформенной занятости.

Эксперт предлагает установить четкие критерии, по которым можно определить наличие фактических трудовых отношений.

Отдельно профессор остановился на социальных гарантиях. По его мнению, базовая защита должна распространяться на всех, кто работает через цифровые платформы, независимо от юридического статуса. В первую очередь это касается защиты от несчастных случаев и обеспечения безопасности труда.

«Когда глава государства отметил про упрощенный правовой режим, мы должны четко понимать, что поставленная задача исходит из упрощения административных процедур, но не из сокращения правовых гарантий», — подчеркнул он.

Представитель Ассоциации платформенной экономики Алена Герун рассказала, что цифровая занятость востребована у казахстанцев прежде всего благодаря гибкому графику и возможности самостоятельно планировать доход. По ее словам, многие используют приложения как способ подработки: закрывают кредиты, копят на крупные покупки или зарабатывают в свободное от основной работы время. Помимо этого, людей привлекает простота начала работы через платформы и возможность самостоятельно выбирать количество заказов без привязки к фиксированному графику.

При этом действующие правила, считает она, оставляют ряд категорий за пределами системы.

Одна из проблем касается индивидуальных предпринимателей. Сейчас ИП не могут совмещать свой налоговый статус с режимом самозанятости. Например, владелец небольшого магазина не может просто выйти на подработку в такси через специальный режим. При этом платформы сталкиваются с ограничениями при учете расходов на услуги таких исполнителей.

Еще один вопрос — возможность подработки для государственных служащих. По словам Алены Герун, сейчас им недоступна работа в такси и доставке. При этом она предложила отдельно рассмотреть положение сотрудников, чьи должности не связаны с коррупционными рисками и ответственными функциями.

Также представитель ассоциации обратила внимание на трансграничную занятость. Казахстанцы могут выполнять заказы на иностранных платформах, а нерезиденты — работать через казахстанские сервисы. Однако действующий режим самозанятости распространяется только на граждан Казахстана и кандасов. По мнению Алены Герун, этот вопрос требует отдельного регулирования, в том числе в части налогообложения.

Еще одно предложение касается лимита дохода для самозанятых. Сейчас он составляет 300 МРП в месяц — 1 297 500 тенге. Представитель ассоциации считает, что вместо месячного ограничения можно рассмотреть годовой или полугодовой лимит. Это позволило бы учитывать сезонность заработка.

Не менее важным она назвала расширение перечня разрешенных видов деятельности. Сейчас специальный налоговый режим охватывает 40 видов деятельности, однако в него, по словам представителя ассоциации, не вошли некоторые направления в сфере IT, дизайна, видеомонтажа, туризма, благоустройства и индивидуальных услуг.

В результате, как считает представитель Ассоциации, значительная часть людей, которые могли бы легально зарабатывать через платформы, остается вне системы. Она предложила расширить перечень, в том числе за счет сезонных сельскохозяйственных работ и других видов подработки.

Отдельный блок выступления Алена Герун был посвящен финансовой уязвимости водителей и курьеров. По оценкам, которые она привела, от 25% до 40% представителей этих профессий имеют кредитную нагрузку.

По ее словам, блокировка банковских счетов может фактически лишить человека возможности легально получать доход. В качестве одного из вариантов решения она предложила обсудить сотрудничество платформ с банками: часть заработка исполнителя могла бы направляться на погашение задолженности, а оставшаяся — на обязательные социальные платежи.

Герун также заявила, что разработанные при участии представителей отрасли правила платформенной занятости должны были урегулировать взаимодействие с государственными органами и определить критерии разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений.

В ходе круглого стола на площадке в «Әділет» участники сошлись в том, что платформенная занятость уже стала значимой частью рынка труда, а ее дальнейшее развитие требует более четких правил. При этом регулирование не должно лишать людей возможности самостоятельно выбирать график и получать дополнительный доход.

Среди вопросов, требующих дальнейшей проработки: правовой статус исполнителей, социальные гарантии, прозрачность выплат, ответственность платформ за блокировки и технические сбои, распределение полномочий между государственными органами, а также расширение возможностей для самозанятых.

Одним из предложений стало определение единого координатора, который отвечал бы за общую политику в сфере платформенной занятости. По мнению представителей отрасли, без согласованной работы нескольких ведомств точечные изменения не смогут решить все накопившиеся проблемы.

Главная задача, которая прозвучала в ходе обсуждения — сохранить преимущества цифровой занятости, но при этом не оставлять людей один на один с платформами, от которых зависит их заработок. Гибкий график и возможность самостоятельно выбирать заказы не должны означать отсутствие социальных гарантий, прозрачных правил и эффективной защиты прав.