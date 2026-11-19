Приказ вводится в действие с 27 ноября 2026 года.

Приказом министра финансов утверждены Правила обеспечения возможности возврата товаров электронной торговли, оформления документов, подтверждающих возврат товаров электронной торговли, и уведомления органа госдоходов оператором электронной торговли о возврате. Приказ вводится в действие с 27 ноября 2026 года, передает Zakon.kz.

Так, после получения и идентификации возвращенного товара оператор электронной торговли оформляет акт о возврате товара электронной торговли. Акт о возврате оформляется в электронной форме посредством цифровой системы национальной информационной платформы »KEDEN». Датой оформления акта о возврате является дата его подписания оператором электронной торговли в указанной системе. В акте о возврате указываются сведения об операторе электронной торговли, получателе товара, интернет-заказе, возвращенном товаре и средствах его идентификации, а также даты выдачи получателю товара и возврата товара оператору электронной торговли.

Номер декларации на товары электронной торговли и номер товара в такой декларации указываются в акте о возврате при их наличии на дату его оформления.

Оператор электронной торговли размещает возвращенный товар в сооружении (помещении, на площадке) в течение трех рабочих дней со дня оформления акта о возврате.

После чего оператор электронной торговли уведомляет орган государственных доходов о возврате товара электронной торговли посредством цифровой системы национальной информационной платформы »KEDEN» в течение пяти рабочих дней со дня оформления акта о возврате, но не позднее дня истечения срока подачи декларации на товары электронной торговли.

Уведомление содержит номер и дату акта о возврате товара, сведения об операторе электронной торговли и сведения, позволяющие идентифицировать возвращенный товар. Номер декларации на товары электронной торговли указывается при его наличии на дату направления уведомления.

Дата и время направления уведомления оператором электронной торговли, а также его регистрационный номер фиксируются цифровой системой национальной информационной платформы »KEDEN» и доступны оператору электронной торговли в указанной системе.

Также утверждены Правила уведомления органа государственных доходов о вывозе из сооружений (из помещений, с площадок) товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада для доставки физическому лицу, являющемуся получателем таких товаров, до завершения действия таможенной процедуры таможенного склада.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.