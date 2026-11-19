Что будут смотреть казахстанские дети после запрета соцсетей?

В Казахстане обсуждают запрет социальных сетей для детей. Однако остается вопрос, чем несовершеннолетние смогут заменить привычный контент в TikTok и других соцсетях. По мнению депутата Александра Данилова, альтернативой может стать YouTube, где есть множество образовательных и познавательных видео, передает Курсив.

Во время обсуждения инициативы прозвучал вопрос о том, что дети проводят много времени в телефонах не только ради развлечений, но и в поисках интересного контента. В связи с этим было предложено задуматься, что они получат взамен после введения запрета и появятся ли безопасные образовательные альтернативы.

Отвечая на вопрос, Данилов отметил, что в интернете уже существует множество ресурсов, подходящих для детей.

«Возьмите тот же YouTube. Там очень много, скажем так, детского, познавательного и правильного контента. Я думаю, вопроса о том, что дальше будем смотреть, в принципе, не станет», — заявил Данилов.

При этом он признал, что введение запрета может столкнуться с техническими сложностями. По его словам, Казахстан сможет опереться на международный опыт, в том числе Австралии и Турции, а также на возможности отечественных специалистов в сфере цифровизации.

Данилов предположил, что для внедрения ограничений потребуется дополнительное время.

«По этой норме мы, скорее всего, будем запрашивать некоторый переходный период для того, чтобы отработать эти технические нюансы», — сказал он.

Он также отметил, что некоторые родители уже самостоятельно запрещают детям бесконечно просматривать ленты социальных сетей. Такой подход Данилов считает правильным.

«Мне кажется, что серьезных катастрофических проблем с этим у нас не будет», — заключил он.