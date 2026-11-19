Журналисты поинтересовались, могут ли теперь государственные органы выборочно замедлять YouTube, Instagram, Telegram и другие платформы, отслеживать действия пользователей, и кто контролирует применение таких полномочий.

Министр культуры Арман Кырыкбаев заявил, что ему неизвестно о возможности выборочного замедления интернета для отдельных пользователей со стороны КНБ. По его словам, у министерства нет полномочий произвольно ограничивать доступ казахстанцев к онлайн-платформам. Во время обсуждения поправок в законодательство журналисты обратили внимание министра на расширение системы централизованного управления интернет-трафиком, которая находится под контролем КНБ. С 15 ноября к системе должны подключаться не только операторы связи, но и мобильные операторы, а также хостинг-провайдеры. При этом часть технических требований к работе системы имеет ограниченный доступ, передает Курсив.

Журналисты поинтересовались, могут ли теперь государственные органы выборочно замедлять YouTube, Instagram, Telegram и другие платформы, отслеживать действия пользователей, и кто контролирует применение таких полномочий.

«Этот вопрос, наверное, надо задать нашим коллегам из Комитета национальной безопасности. Мне, например, то, о чем вы говорите, совершенно неизвестно, честно говоря. И тем более, заверяю вас, у нас нет таких полномочий, чтобы произвольно там чей-то аккаунт заужать или что-то с ним делать», — ответил Кырыкбаев.

Министр также усомнился в существовании технологий, позволяющих ограничивать доступ к конкретному аккаунту.

«И насколько я знаю, по-моему, даже таких технологий нет. Как это — просто взять и заузить конкретно взятый аккаунт? Я с этим не знаком. Поэтому адресуйте Комитету национальной безопасности», — добавил он.

После этого журналист уточнил, почему министерство предлагает дополнительные ограничения для пользователей онлайн-платформ, если у КНБ уже есть система централизованного управления интернет-трафиком.

В ответ Кыркбаев заявил, что ему неизвестно об использовании подобных механизмов для давления на граждан.

«Чтобы государство или конкретно взятый государственный орган создавал некий механизм для того, чтобы кого-то запугать, кого-то зажать, прижать — я такого не знаю. Такого нету», — сказал министр.

При этом он отметил, что КНБ занимается обеспечением национальной безопасности и располагает необходимой для этого инфраструктурой.