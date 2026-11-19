Отдадут ли соцсетям личные данные казахстанцев для проверки возраста
Свои предложения по проверке возраста разрабатывает министерство искусственного интеллекта.
В Казахстане не планируют создавать единое государственное приложение для подтверждения возраста в интернете по аналогии с разработкой Евросоюза. Согласно концепции нового законопроекта, обязанность определять возраст пользователей возложат на сами социальные сети и онлайн-платформы. Об этом рассказал депутат Александр Данилов на брифинге Курултая, передает Курсив.
В ЕС разрабатывают приложение, которое подтверждает возраст пользователя без передачи персональных данных платформе. Данилов ответил, что при обсуждении законопроекта депутаты изучают европейский Закон о цифровых услугах (Digital Services Act), но казахстанская модель другая.
«У нас иной подход. Концепция законопроекта все-таки предполагает, что каждая социальная сеть, каждая платформа будет сама определять возраст пользователя», — сказал депутат.
По словам Данилова, свои предложения по проверке возраста разрабатывает министерство искусственного интеллекта. Какие именно, депутат не уточнил.
«Но сегодня даже в рамках обсуждения на заседании Курултая мы услышали, что в том числе министерство искусственного интеллекта какие-то предложения разрабатывает», — сказал он.
Прямо ответить на вопрос, получат ли соцсети личные данные казахстанцев, Данилов не стал. Он сказал, что сначала нужно обеспечить безопасность передачи данных, и назвал это объемной работой.
«В первую очередь мы должны обеспечить безопасность передачи данных. То есть мы должны обеспечить нераспространение чувствительных персональных данных», — подчеркнул он.
Кроме защиты данных, депутат назвал вторую задачу: проверка возраста должна работать быстро и не мешать пользоваться интернетом.
«И, с другой стороны, создать быстрые инструменты, чтобы это в целом не влияло на интернет-серфинг», — добавил Данилов.
Законопроекты предусматривают ограничение регистрации детей младше 16 лет на онлайн-платформах и механизмы проверки возраста. Их рассмотрели в первом чтении в Курултае.
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