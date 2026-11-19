Больше 5 тысяч подписчиков: Минкультуры интересуют только анонимные аккаунты
В первоначальной версии законопроекта речь шла о регистрации всех публичных сообществ с аудиторией более 5 тыс. подписчиков.
В Казахстане хотят регистрировать только анонимные аккаунты с аудиторией более 5 тыс. подписчиков. Изначально требование планировали распространить на все публичные страницы, но депутаты предложили пересмотреть норму. Об этом в Курултае рассказал министр культуры и информации Арман Кырыкбаев. По его словам, при подготовке законопроекта в ведомстве изучили более 120 тыс. материалов с незаконным содержанием, передает Курсив.
В первоначальной версии законопроекта речь шла обо всех публичных сообществах с аудиторией более 5 тыс. подписчиков. Получается, регистрироваться пришлось бы и журналистам, и блогерам, и СМИ. Однако депутаты предложили сделать исключение для страниц, владельцы которых известны. В Минкультуры с этим согласились.
«В самом предложенном варианте, конечно, там без уточнений было сделано. То есть речь шла о том, чтобы все, у кого более 5 тысяч, там у всех регистрация потребуется. Но есть встречное предложение от депутатов, и мы с этим предложением согласны. Для нас на самом деле представляют интерес анонимные аккаунты с подписчиками более 5 тысяч», — рассказал Кырыкбаев.
Министр объяснил, что не видит смысла регистрировать страницы, если и так понятно, кому они принадлежат. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Депутаты вернутся к этому вопросу на рабочей группе.
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