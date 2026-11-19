Публичное обсуждение проекта продлится до 30 ноября 2026 года на портале «Открытые НПА».

Периодическую оценку сертифицированной продукции серийного производства казахстанских товаропроизводителей предлагают проводить дистанционно. Анализ состояния производства и отбор образцов будут проходить по видеосвязи в реальном времени, с определением геолокации. Такой механизм предусматривает проект приказа министра торговли и интеграции «О внесении дополнений в приказ исполняющего обязанности министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 июня 2021 года № 433-НҚ «Об утверждении Правил оценки соответствия», передает Uchet.kz.

Правила оценки соответствия предлагается дополнить пунктами 149-1, 149-2 и 149-3. Дистанционную форму планируют разрешить при периодической оценке продукции серийного производства, которая прошла сертификацию. Воспользоваться ею смогут заявители (изготовители), которые на дату периодической оценки будут находиться в реестре казахстанских товаропроизводителей.

В проекте дистанционная форма предусмотрена как возможность: периодическая оценка «может проводиться» дистанционно. Если технический регламент и применяемая схема подтверждения соответствия требуют очной периодической оценки, онлайн-формат применять не будут.

Кроме того, должно соблюдаться три условия:

— в органе по подтверждению соответствия не должно быть сведений от территориальных подразделений уполномоченного органа о выявленных у изготовителя нарушениях обязательных требований технических регламентов;

— периодическую оценку должен проводить тот же ОПС, который выдал сертификат соответствия и (или) проводил предыдущую периодическую оценку либо анализ состояния производства этой продукции;

— конструкция (состав) или технология производства продукции не должны существенно отличаться от ранее сертифицированной продукции, если эти отличия влияют на ее соответствие техническим регламентам.

Эксперт-аудитор ОПС и представитель изготовителя должны будут одновременно находиться в сети. Представитель изготовителя при этом будет находиться на месте производства продукции. Анализ состояния производства будут транслировать по видеосвязи в реальном времени.

ОПС будет определять геолокацию места производства и сверять ее со сведениями в документах изготовителя. Видео должно быть четким и непрерывным от начала до конца анализа. Если видеоконференцсвязь прервется, анализ состояния производства начнут заново.

По видеосвязи предлагается проверять два объекта:

— средства измерений, необходимые для соответствия продукции требованиям технического регламента;

— приемочный контроль готовой продукции по характеристикам, к которым технический регламент устанавливает обязательные требования.

Остальные условия производства ОПС будет оценивать по документам, которые представит изготовитель, без дистанционной оценки.

Идентифицировать и отбирать образцы будет представитель заявителя (изготовителя), у которого есть для этого необходимая компетенция. Делать это он будет на складе готовой продукции изготовителя под контролем ОПС по видеосвязи. Заодно по видео проверят, соответствуют ли условия хранения готовой продукции установленным требованиям.

Для отбора образцов будут действовать те же правила, что и для анализа производства. Эксперт-аудитор и представитель заявителя должны одновременно находиться в сети, трансляция будет идти в реальном времени, а ОПС укажет геолокацию места отбора. Если связь прервется, идентификацию и отбор образцов начнут сначала.

Доказательственные материалы, полученные при дистанционной оценке, ОПС будет хранить по своим внутренним процедурам. По требованию их предоставят органам государственного контроля и надзора за соблюдением технических регламентов, а также лицам, которые имеют право на их получение по законодательству.

Дистанционный формат должен снизить финансовую и административную нагрузку на бизнес: сократить расходы на командировки экспертов и время простоя производства.

Сокращения издержек разработчик ожидает с момента введения приказа в действие. Приказ планируют ввести в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.