По словам депутатов, месячный лимит не учитывает сезонную работу в туризме, строительстве, ремонте жилья, пассажирских перевозках и благоустройстве — в этих сферах многие получают основной доход за несколько месяцев в году.

Депутаты фракции «Ак жол» предлагают заменить месячный лимит дохода самозанятых в 300 МРП годовым лимитом в 3 600 МРП. Доход тех, кто работает через интернет-платформы, предлагают считать за вычетом комиссии платформы. Запрос направлен заместителю премьер-министра — министру национальной экономики Серику Жумангарину, передает Uchet.kz.

По статье 718 Налогового кодекса доход самозанятого за календарный месяц не должен превышать 300 МРП. В 2026 году это 1 297 500 тг.

По словам депутатов, месячный лимит не учитывает сезонную работу в туризме, строительстве, ремонте жилья, пассажирских перевозках и благоустройстве. В этих сферах многие получают основной доход за несколько месяцев в году. Летом заказов больше, зимой работы мало или нет совсем. Чтобы не потерять право на специальный налоговый режим (СНР), люди в сезон ограничивают свой заработок.

Годовой лимит в 3 600 МРП равен двенадцати месячным, поэтому общий доход за год, допустимый в режиме, не увеличится. По словам депутатов, изменение позволит работать в высокий сезон без искусственного ограничения дохода.

Многие самозанятые оказывают услуги через интернет-платформы. При такой работе индивидуальный подоходный налог и социальные платежи за самозанятого удерживает и перечисляет оператор платформы как налоговый агент, это установлено статьей 721 Налогового кодекса.

Депутаты отметили, что комиссия Яндекс Go в отдельных случаях достигает 23% стоимости заказа. Эти деньги удерживает платформа, водитель или курьер их не получает. Фракция предлагает рассчитывать доход самозанятого по сумме, которая остается у него после вычета комиссии.

Свои предложения депутаты связывают с Посланием президента. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству устранить противоречия в новом Налоговом кодексе и смягчить требования, которые создают избыточную нагрузку на предпринимателей.

Пока предложения не приняты, действует месячный лимит. Если доход за месяц превысил 300 МРП, самозанятый в течение пяти рабочих дней подает уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Если ожидается сделка, доход от которой превысит лимит, уведомление подают до получения этого дохода. Без уведомления налоговый орган по итогам камерального контроля прекращает применение режима с даты, когда доход превысил лимит.