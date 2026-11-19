Безопасность ребенка в детском саду не должна зависеть от случайно сохранившейся видеозаписи или от того, сумел ли он рассказать взрослым о случившемся.

Депутат Курултая Таттыгуль Талаева предложила усилить контроль за безопасностью детей в детских садах Казахстана. В частности, она выступила за введение круглосуточной аудиофиксации и увеличение срока хранения видеозаписей с 30 до 90 суток. Депутат считает, что безопасность ребенка в детском саду не должна зависеть от случайно сохранившейся видеозаписи или от того, сумел ли он рассказать взрослым о случившемся, передает Zakon.

«В октябре текущего года в Астане стало известно о жестоком обращении с двумя воспитанниками коррекционного детского сада. Ранее аналогичные случаи получили огласку в Актобе, Шымкенте, Темиртау и Павлодаре. В октябре этого года тревожный случай произошел и в Кордайском районе Жамбылской области. Во многих случаях именно записи камер видеонаблюдения помогли выявить происходящее. Это заставляет задать вопрос: насколько надежно защищены дети, пока они находятся без родителей? Особую тревогу вызывает положение детей с особыми образовательными потребностями. Не каждый ребенок может объяснить, что произошло, или попросить о помощи. Поэтому нужна работающая система защиты», — озвучила Таттыгуль Талаева.

Она также отметила, что действующие стандарты видеонаблюдения, утвержденные совместным приказом МВД и Министерства образования и науки от 23 января 2019 года № 49 и № 32, прежде всего направлены на охрану объектов.

«Групповые, игровые комнаты и кабинеты коррекционной работы прямо не включены в обязательный перечень. Записи хранятся не менее 30 суток. При этом стандарты не устанавливают аналогичных единых требований для частных дошкольных организаций», — продолжила депутат.

В связи с этим она предложила Министерству просвещения и МВД установить единые требования к видеонаблюдению в государственных и частных детских садах, определив обязательный перечень помещений для установки камер с учетом права детей на частную жизнь. Также спикер выступила за круглосуточную аудиофиксацию в помещениях, где видеосъемка запрещена, при условии защиты записей и ограничения доступа к ним.

Кроме того, Талаева предложила увеличить минимальный срок хранения видеозаписей с 30 до 90 суток, определить порядок их предоставления родителям и установить ответственность руководителей за сохранность архива.

Депутат подчеркнула, что родители должны быть уверены: отдавая ребенка в детский сад, они передают его в безопасную среду.