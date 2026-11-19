Участие в программе AI-Sana позволяет университету не только создавать цифровые инструменты, но и формировать у будущих врачей культуру безопасного и ответственного применения технологий.

В рамках национальной программы AI-Sana Карагандинский медицинский университет имени Петра Поспелова развивает проекты по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение и учебный процесс. Одним из ключевых направлений стал проект AiMed Voice, направленный на создание интеллектуального ассистента врача.

Первоначальной задачей проекта была разработка технологий для автоматической обработки и структурирования диалогов врача с пациентом. Это позволяет снизить нагрузку на медицинских работников при ведении документации, освобождая больше времени для непосредственного осмотра пациентов и принятия клинических решений.

Междисциплинарная команда университета, в которую вошли преподаватели и студенты, уже создала рабочий прототип ассистента.

Особое внимание разработчики уделяют вопросам информационной безопасности и защите персональных данных. Поскольку медицинская информация требует строгого контроля, проект реализуется в исследовательском и экспериментальном формате. Его полноценное внедрение в клиническую практику станет возможным только после прохождения всех необходимых проверок на надежность и безопасность.

В ходе дальнейших исследований команда выделила еще одно перспективное направление — создание на базе искусственного интеллекта симулятора «виртуального пациента» для медицинского образования. В смоделированной цифровой среде студенты могут отрабатывать навыки сбора анамнеза, развивать клиническое мышление и учиться принимать решения на основе учебных сценариев. При этом проект строго ориентирован на использование синтетических данных без доступа к реальной личной информации пациентов.

Участие в программе AI-Sana позволяет университету не только создавать цифровые инструменты, но и формировать у будущих врачей культуру безопасного и ответственного применения технологий, обучая их критически оценивать возможности и ограничения искусственного интеллекта.

В планах вуза — продолжение междисциплинарных исследований, вовлечение студентов в научные проекты и интеграция цифровых решений в образовательный процесс при сохранении приоритета безопасности данных и ведущей роли специалиста.