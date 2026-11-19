Уполномоченный по защите прав предпринимателей предложил перейти от массовых выездных проверок к цифровому контролю на основе данных.

В Казахстане сохраняется практика, когда субъекты среднего и крупного бизнеса проверяются во много раз чаще, чем малый бизнес, сообщил в письме премьер-министру Олжасу Бектенову уполномоченный по защите прав предпринимателей Канат Нуров. Бизнес-омбудсмен направил премьер-министру предложения по обеспечению полноценного функционирования автоматизированной системы управления рисками (СУР) для снижения административной нагрузки на бизнес, передает Курсив.

«Существенный дисбаланс наблюдается и в распределении контрольной нагрузки между категориями бизнеса. Так, в 2025 году на 64 субъекта малого предпринимательства приходилась одна проверка, тогда как на одного субъекта среднего бизнеса — в среднем 2,5 проверки, крупного — 4,8. Таким образом, при переходе из категории малого предпринимательства в среднюю интенсивность проверок в расчете на одного субъекта возрастает более чем в 150 раз, создавая дополнительные барьеры для роста бизнеса», — сообщается в письме Нурова Бектенову.

По его словам, неравномерность проявляется и в административных санкциях. Из 96,4 млрд тг. штрафов 60,3 млрд тг. или 63% пришлось на крупный бизнес. При этом в 302 статьях Кодекса об административных правонарушениях штрафы установлены преимущественно в месячных расчетных показателях с повышением в 2-4 раза в зависимости от категории предпринимательства, отметил бизнес-омбудсмен. Одновременно процентные штрафы предусмотрены лишь в 23-х статьях, причем их ставки также дифференцируются по категориям бизнеса, то есть размер бизнеса учитывается дважды, считает Нуров.

«Речь не идет о смещении проверок с крупного бизнеса на малый и средний — необходим баланс. Обеспечить его может только переход от массовых выездных проверок к цифровому контролю на основе данных, то есть полноценно работающая автоматизированная СУР», — сообщил бизнес-омбудсмен.

Предложения Нурова подготовлены в развитие курса главы государства на совершенствование контрольно-надзорной системы. Одним из ключевых инструментов такого перехода является СУР, предусмотренная реформой регулирования «с чистого листа».

В 2021 году в Казахстане был принят закон по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. В основу реформы был заложен принцип, согласно которому госрегулирование допустимо лишь при наличии рисков для жизни и здоровья людей, экологии, правопорядка и нравственности.

Предполагалось внедрение гибкой автоматизированной СУР, которая на основе данных информационных систем распределяет предпринимателей по степени риска, формирует списки проверяемых субъектов и графики проверок. При отсутствии такой системы законодательством предусмотрено ограничение проверок и профилактического контроля с посещением — не более 5% субъектов предпринимательства.

Однако спустя более четырех лет один из ключевых механизмов реформы так и не заработал в полном объеме, уверен бизнес-омбудсмен.

По данным министерства национальной экономики, в 2026 году автоматизированные решения внедрены лишь в 15 из 66 сфер, подлежащих автоматизации. В остальных 51 сфере они отсутствуют. При этом нет достоверных данных о количестве предпринимателей, подлежащих контролю, что не позволяет объективно оценить соблюдение установленного 5%-ного ограничения.

В 2025 году 92% всех проверок бизнеса были внеплановыми, а доля проверок без выявленных нарушений выросла с 37% до 43%, сообщали в генеральной прокуратуре. Кроме того, выявлено более 1,5 тыс. незаконных проверок.

В этой связи офис бизнес-омбудсмена предложил премьер-министру:

— разработать единую методологию автоматизированной СУР, определяющую принципы оценки рисков, источники данных, порядок формирования риск-профилей, требования к качеству данных и механизмы отбора субъектов контроля;

— поэтапно внедрить единую цифровую СУР, начиная со сфер с наиболее высоким уровнем административного давления на предпринимателей;

— обеспечить прозрачность критериев СУР, предусмотрев их публикацию, а также весовых коэффициентов риск-моделей в открытом доступе.

По мнению Нурова, реализация предложенных мер позволит перейти к государственному контролю, основанному на объективной оценке рисков.