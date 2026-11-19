Авторов онлайн-курсов хотят обязать указывать диплом
Требование коснется всех, кто ведет курсы и публикует обучающие материалы.
Авторы, которые распространяют образовательные курсы или обучающие материалы, должны будут указывать сведения о соответствующем образовании, подтвержденном дипломом или сертификатом. Такую норму содержат законопроекты по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа, которые Курултай одобрил в первом чтении 18 ноября 2026 года. Это два пакета поправок, один из них вносит изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. Документы разработаны во исполнение поручения президента, передает Uchet.kz.
Требование коснется и бухгалтеров, налоговых консультантов и предпринимателей, которые ведут курсы и публикуют обучающие материалы. Законопроекты пока прошли только первое чтение, поэтому норма еще не действует.
Другие нормы касаются пользователей социальных сетей. Регистрироваться в них запретят пользователям младше 16 лет. Уполномоченный орган будет вести реестр пользователей онлайн-платформ с аудиторией более пяти тысяч подписчиков.
В законодательство введут понятие «оккультные услуги». Так назовут услуги, основанные на утверждениях о сверхъестественных, паранормальных или научно не подтвержденных способностях. Контент о них должен будет сопровождаться предупреждением о развлекательном характере и отсутствии научного или практического подтверждения.
Онлайн-платформы будут нести административную ответственность за распространение противоправного контента. Их представительства будут отвечать за неисполнение предписаний уполномоченного органа об удалении такого контента и должны будут проходить учетную регистрацию. Кроме того, введут ответственность за нецензурную брань в масс-медиа и на онлайн-платформах.
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