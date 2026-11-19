Ожидается, что закон поможет продвигать казахстанские товары на цифровых рынках Турции, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

Курултай в двух чтениях принял закон «О ратификации Соглашения о партнерстве в сфере цифровой экономики между правительствами государств — членов Организации тюркских государств». Соглашение подписали 6 ноября 2024 года в Бишкеке. Цель документа — развитие цифровой экономики, расширение торгово-экономического сотрудничества стран Организации тюркских государств и доступ малого и среднего бизнеса к цифровым платформам и сервисам, передает Uchet.kz.

Соглашение охватывает электронную торговлю, цифровой документооборот, электронные платежи, логистику, защиту прав потребителей и персональных данных, финтех, кибербезопасность и конкурентную политику. Отдельное направление — поддержка малого и среднего бизнеса.

В Курултае ожидают, что закон поможет продвигать казахстанские товары на цифровых рынках Турции, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Торговые процедуры станут проще, а барьеры для трансграничной электронной торговли снизятся. Реализация соглашения также откроет бизнесу возможности для развития цифровых сервисов и сокращения административных барьеров. Укрепится и цифровое сотрудничество в рамках ОТГ.