Smart Aqkol — это модельный проект, который ставит перед собой задачу сформировать единый стандарт развития «умных» городов в Казахстане.

22 февраля в г. Акколь прошло совещание по вопросам «умных городов» с участием вице-министров и заместителей акимов областей, курирующих вопросы цифровизации. Его участники детально ознакомились с технологиями, применяемыми в рамках проекта Smart Aqkol.

Проект Smart Aqkol реализован в рамках одного из основных направлений государственной программы «Цифровой Казахстан» по внедрению концепций «умных» городов в стране. Проект реализован компаниями-партнерами: АО «Казахтелеком», Евразийская Группа (ERG), АРЭК и Tengrilab совместно с акиматами Акмолинской области и г. Акколь. Основной целью проекта Smart Aqkol стало создание концептуальной модели «умного» города на базе агрегации информационных потоков для мониторинга и контроля за работой городских служб.

Smart Aqkol включает в себя инфраструктуру, интегрированные системы, а также элементы контроля и анализа данных. В январе 2019 г. проект был презентован Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву.

Единый стандарт

Smart Aqkol — это модельный проект, который ставит перед собой задачу сформировать единый стандарт развития «умных» городов. В его составе 11 направлений — от безопасности до экологии. Как было отмечено в ходе совещания, с 2018 года местные исполнительные органы уже руководствуются этим стандартом. В ходе выездного совещания его участники посетили жилые дома, оснащенные камерами по проекту «Облачное видеонаблюдение», автоматизированными приборами учета потребления энергоресурсов, датчиками, обеспечивающими контроль над безопасностью и сохранностью домов, а также традиционными телекоммуникационными услугами (телевидение, интернет, телефония).

Наряду с этим была представлена оптическая и вычислительная инфраструктура АО «Казахтелеком» на базе центра обработки данных, имеющего высокий уровень безопасности и отказоустойчивости. Кроме того, были представлены перспективы применения технологии 5G для цифровизации городов, а также продемонстрированы преимущества построенной в г. Акколь беспроводной энергоэффективной сети LoRaWAN, возможности для развития e-commerce и проектов на основе технологии Blockchain.

По словам председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева, проект Smart Aqkol является полноценной действующей моделью «умного» города.

«Сегодня на примере малых городов можно оценить перспективы внедрения Smart Home и Smart City в мегаполисах. Это, в первую очередь, инфраструктура и возможности по доступу к ряду данных, анализ которых способен повлиять на повышение комфортности и безопасности граждан. На сегодняшний день оптическими сетями GPON охвачено более 30 тысяч многоквартирных домов, с охватом около 100 тысяч подъездов и 1,5 млн квартир с 5,5 млн жителей. В рамках реализации проекта облачного видеонаблюдения компанией установлено около 47 тысяч видеокамер с возможностью дальнейшей видеоаналитики, как для физических, так и для юридических лиц. В 2018 году завершен первый этап строительства крупнейшей в СНГ М2М-сети на базе технологии LoRa, которой уже охвачены города Алматы, Астана, Шымкент и Акколь. Наряду с этим, компания продолжает наращивать вычислительные мощности data-центров. В целом отмечу, что планомерная работа по созданию инфраструктуры, а также по адаптации и интеграции современных систем управления городами совместно с партнерами будет продолжена», — заявил Куанышбек Есекеев.

«Сердце» концепции Smart City в Акколе — ситуационный центр, который оснащен необходимой инфраструктурой для организации межведомственного взаимодействия, демонстрации решений по тактическому и стратегическому управлению жизнедеятельностью города, управлению коммунальными службами, агрегации достоверных и своевременных данных о городских ресурсах, обеспечению безопасности.

Интеллектуальная система управления городом

Об оснащении интеллектуальной системой управления рассказал руководитель компании-оператора проекта Tengri Lab Алимжан Есетов. По его словам, данные со всех подсистем города собираются в единую защищенную платформу, а любые события, генерируемые установленными датчиками, сразу выводятся на видеостену ситуационного центра.

«Акколь является первым городом в Казахстане, где полностью оцифрованы все потребители коммунальных услуг. А ряд решений не имеет аналогов и в СНГ. Например, аналитические способности платформы, основанные на системе искусственного интеллекта, позволяют определить корреляции между самыми разнообразными параметрами: от погодных условий, ухудшения атмосферного воздуха, понижения температуры в домах и квартирах до увеличения посещаемости больниц, успеваемости в школах и качества работы городских котельных. Анализ подобных корреляций ранее был недоступен даже государственным органам, и это позволяет решить ряд задач по управлению городом. Совместно с нашими партнерами мы готовы масштабировать наши технологии и в другие регионы страны», — подчеркнул Алимжан Есетов.

Готов к масштабированию

Акколь, точнее модель, использованная в процессе трансформации города в «умный», уже готова к масштабированию за его пределы. Использование накопленного опыта и экспертизы означает, что трансформация других городов Казахстана может пройти без мучительного поиска наиболее эффективных подходов — только проверенные практики, подходы и решения. И это сократит не только время, но и деньги на внедрение, при сохранении ярко выраженного долгосрочного экономического эффекта.