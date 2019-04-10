Казахтелеком запустил филиал «Сервисная фабрика»

Здесь будут сосредоточены непрофильные функции компании, что поможет повысить ее эффективность.

Сегодня в АО «Казахтелеком» состоялся запуск филиала «Сервисная фабрика». Основная цель его создания — обеспечение централизованного управления поддерживающих функций, а также вывод непрофильных. Это позволит компании сфокусироваться на основном бизнесе и дальнейшем повышении эффективности компании.

Эти изменения в организационной структуре стали логичным продолжением работы по внедрению эффективной бизнес-модели с учетом автоматизации процессов и централизации поддерживающих функций. Решение о создании нового филиала «Сервисная фабрика» было принято в начале 2019 года советом директоров АО «Казахтелеком».

Ранее поддерживающие функции были частично распределены по географическим и функциональным филиалам АО «Казахтелеком». Вывод непрофильных вспомогательных подразделений и бизнес-процессов в один филиал поможет значительно оптимизировать организационную структуру и повысить эффективность работы персонала. Так, например, вывод ОЦО (Общего центра обслуживания) из структуры филиала АО «Казахтелеком» объединения «Дальняя Связь» предоставит возможность более предметно сфокусироваться на таких важных проектах, как обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов РК по технологии волоконно-оптических линий связи (ВОЛС СНП).

Создание филиала предполагает, что «Сервисная фабрика» станет центром оказания поддерживающих функций и будет реализовывать следующий функционал для сотрудников компании: правовое обеспечение, кадровое администрирование, бухгалтерский и налоговый учет, административно-хозяйственное обеспечение и финансовое сопровождение. Изменения коснутся и структуры некоторых ОЦО. Так, в Административном общем центре обслуживания будет создан Фонд недвижимости.

По словам и. о. генерального директора филиала «Сервисная фабрика» Алмата Караманова, «Казахтелеком» — одна из первых казахстанских компаний, которая реализовала на столь высоком уровне проект по созданию общих центров обслуживания.

«Создание филиала положительно повлияет на повышение эффективности работы всей компании, в частности, повышение производительности труда, сокращение совокупных затрат, позволит стандартизировать и унифицировать бизнес-процессы, повысит эффективность контроля при централизации, а также будет способствовать повышению качества внутренних услуг, создаст доступность и прозрачность управленческой информации», — отметил Алмат Караманов.

Централизованная система обслуживания позволит сконцентрировать в одном филиале все поддерживающие функции, оптимизировать уровни управления, а также операционные затраты, повысить прозрачность и эффективность использования сервисных ресурсов и качества выполняемых услуг. Планируемый эффект от создания «Сервисной фабрики» по прогнозам специалистов компании составит свыше 800 000 тыс. тенге в 2019 году.

«Введение в структуру Казахтелекома нового филиала „Сервисная фабрика“ — это один из завершающих этапов внедрения модели ОЦО в нашей компании. Мы продолжаем использовать современную бизнес-модель, запущенную в рамках программы трансформации „Өрлеу“. И делаем это еще эффективнее, централизуя все вспомогательные функции в один филиал. Одна из наших новых корпоративных ценностей CREDO является Client/Клиент, следуя которой необходимо стремиться точно и полно удовлетворять потребности внешних и внутренних клиентов. Другими словами, мы уделяем большое внимание как качеству сервиса, предоставляемого клиентам, так и сервису для сотрудников компании. Создание „Сервисной фабрики“ — это яркий пример того, как корпоративные ценности находят свое отражение в реализации проектов по улучшению сервиса. Благодаря фокусу на клиентоориентированность и своевременным изменениям в организационной структуре, филиалы Казахтелекома получили возможность сосредоточиться на основном бизнесе», — считает управляющий директор по персоналу АО «Казахтелеком» Берик Битабаров.

Напомним, Общий центр обслуживания (ОЦО) был запущен в 2017 году в целях повышения эффективности деятельности и скорости обработки процессов, связанных с HR и финансовыми функциями, начислением заработной платы и производством расчетов по выплатам работникам компании. Что касается Финансового ОЦО, охватившего восемь филиалов, дислоцированных в Алматы, то тиражирования данного опыта в разрезе филиалов осуществлялось на протяжении 2018 года, что позволило сохранить ритмичность и непрерывность процессов бухгалтерского учета в пределах филиалов и по компании в целом. Основными целями создания в 2018 году Общего центра обслуживания АО «Казахтелеком» по функции юридического сопровождения (ОЦО ЮС) стали централизация процессов юридического сопровождения, унификация и стандартизация процессов, документов, договоров, повышение транспарентности и эффективности процессов юридического сопровождения, выработка единой политики по идентичным правовым вопросам, которые ранее рассматривались каждым филиалом самостоятельно.