Опытная зона 5G была развернута в миллиметровом диапазоне частот 28 ГГц.

Сегодня в Алматы компании «Казахтелеком» и Ericsson провели демо-тестирование сети 5G. С потенциалом технологии пятого поколения в сферах мобильного и фиксированного беспроводного широкополосного доступа, а также различными сценариями применения ознакомились Аскар Жумагалиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, и Бауыржан Байбек, аким Алматы.

«Сегодня над проектами 5G уже работают Южная Корея, Швеция. Казахстан находится в десятке самых передовых стран, которые внедряют эту технологию. В РК утверждена программа „Цифровой Казахстан“, и в республике проходит целый ряд мероприятий по ее реализации. Это стимулирует нас быстрее развиваться, внедрять новые технологии. Без такого проекта, как 5G, цифровизацию трудно себе представить в будущем. Мы развиваем цифровое государство и максимально переводим госуслуги в цифровой вид, мы занимаемся цифровой экономикой и инновационной экосистемой. Конечно, все эти „кирпичики“ программы не будут работать, если не будет связи. 5G — это важнейшее направление в программе „Цифровой Казахстан“, в том числе и для реализации проектов Smart City», — сказал Аскар Жумагалиев.

Старт тестированиям 5G в Казахстане был положен на международной выставке Mobile World Congress 2019 (Барселона), в ходе которой «Казахтелеком» и Ericsson достигли соглашения о проведении тестирований и подписали меморандум о взаимопонимании. Первая демонстрация состоялась в г. Нур-Султан в рамках Астанинского экономического форума. Тестирование проходило в диапазоне частот 3,6-3,8 ГГц. На сегодняшней же демонстрации показали работу оборудования линейки Ericsson Radio Systems в диапазоне радиочастот 27,5-28,3 ГГц с шириной канала 800 МГц. По результатам тестирования были достигнуты пиковые значения скоростей до 15 Гбит/с на одно устройство. Помимо этого гости мероприятия смогли оценить работу 5G на нескольких демо-стендах, где были представлены пользовательские и индустриальные кейсы.

«Мы не случайно выбрали „Казахтелеком“. Для нас это ключевой партнер на локальном рынке. Будучи мировым лидером в сфере 5G и IoT, мы рады внести свой вклад в цифровизацию Казахстана», — сказал генеральный директор Ericsson в Казахстане Айдын Абжанбеков.

Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казахтелеком», упомянул, что абонентские устройства, способные работать в таких диапазонах, пока не выпущены. Однако на открытом тестировании был представлен прототип оборудования, способного работать в сверхвысоких частотных диапазонах.

«Наступает эра 5G, хотя до сих пор еще есть много спорных моментов. Мы сейчас обсуждаем, насколько это рентабельно для оператора, ведь здесь требуется другая инфраструктура. Но, по сути, весь мир уже к этому подошел. 5G требует переформатирования самой экономики», — отметил Куанышбек Есекеев.

Демонстрация новой технологии не случайно прошла в Алматы. Как отметил Бауыржан Байбек, город обладает высоким образовательным и кадровым потенциалом, фактически обеспечивая страну IT-кадрами — 60% всех IT-специалистов, подготовленных в РК, выпущены именно алматинскими вузами. Город производит более половины IT-услуг страны, здесь зарегистрировано 47% от всех интернет-магазинов, совершается 64% от всех безналичных платежей по РК. Кроме того, уже разработана концепция Smart Almaty, в рамках которой представлено несколько десятков цифровых проектов.

«Для нас Алматы — это тот город, который тесно связан с инновациями. Я думаю, что первые пользователи будут здесь, и первые госуслуги на 5G мы тоже опробуем здесь. Первые сети однозначно появятся в двух городах, Нур-Султане и Алматы», — добавил глава АО «Казахтелеком».

Как пояснил Нурлан Мейрманов, главный директор по инновациям АО «Казахтелеком», компания продолжит тестирование различных сценариев применения технологии пятого поколения в Казахстане. Сети 5G существенно снижают задержку в передаче данных между устройствами и сервисами обмена информацией, что делает технологию незаменимой для госсектора, промышленности, и решений Умных городов.

«Основной потребитель технологии 5G — это государство. Оно должно хотеть трансформироваться, переходить на новый технологический уклад. И этот уклад однозначно ассоциируется с технологией 5G. Двигателем этой технологии является именно индустрия и различные слои экономики», — говорит Нурлан Мейрманов.

Между тем, вопрос с частотами, выделенными под 5G, в мире еще не решен. 3GPP (консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии) рекомендует использовать определенный диапазон частот для развертывания сетей пятого поколения. Это band 78, диапазон 3,4-3,7 Ггц, и band 257, диапазон 24-28 Ггц. «Казахтелеком» согласовал с регулятором дорожную карту, которая предусматривает выделение частот для тестов и проверки 5G. По словам Нурлана Мейрманова, вопрос требует глубокого изучения: для чего нужна технология, какие сегменты экономики готовы ее использовать для модернизации, что нужно подготовить для внедрения с точки зрения регуляторики, какое время займет расчистка диапазона частот. Сейчас все эти вопросы находятся на стадии рассмотрения.

Развертывание пилотной зоны, которая будет предшествовать уже коммерческому использованию сетей пятого поколения, планируется в Казахстане к 2021 году. Связано это с тем, что до 2020 года будет идти процесс стандартизации 5G. Пока 3GPP выпустила промежуточный 15-й релиз стандарта. Завершить же стандартизацию планируется в 16-м релизе, выход которого запланирован на конец 2019 года, либо на начало 2020 года.

«Мы, скорее всего, будем помогать регулятору писать концепцию развертывания сетей пятого поколения. Она будет охватывать технические, регуляторные и экономические вопросы. Возможно также, это будут вопросы, связанные с созданием единого инфраструктурного оператора, чтобы минимизировать дублирование расходов на построение сети», — рассказал Нурлан Мейрманов.

Еще один важный вопрос состоит в том, каким образом регулятор будет подходить к оценке стоимости частот. Эксперты уверены, что необходимо кардинально пересмотреть годовую оплату и разовые платежи ввиду того, что технология 5G очень капиталоемкая. Она потребует от операторов значительных вложений, не сопоставимых с затратами на внедрение предыдущих поколений мобильной связи. Фактически, мобильная сеть «переезжает» на новый диапазон частот, в котором для развертывания сети потребуется гораздо больше базовых станций.

«По нашим расчетам, стоимость построения сети 5G потребует порядка 350-400 млрд тенге для одного оператора. Соответственно, если сеть будут строить три оператора, сумма вырастет до триллиона тенге. Понятно, что роллаут будет идти несколько лет, возможно и десять. Это огромные суммы, дублирование инфраструктуры», — подытожил главный директор по инновациям АО «Казахтелеком».

В завершение хочется отметить, что 2019-й год стал знаковым для сетей пятого поколения, т. к. в этом году появились первые коммерческие сети. Из 12 сетей, уже запущенных в эксплуатацию во всем мире, в девяти случаях операторы сделали выбор в пользу Ericsson. Работу над технологией пятого поколения компания начала еще в 2014 году — с этого момента началась разработка и тестирование ключевых технологических элементов в лабораториях компании.

Если взглянуть на мировой опыт, то сейчас операторы, в основном, концентрируются на пользовательских сценариях — предоставлении широкополосного доступа для смартфонов. В Барселоне в начале года было представлено несколько мобильных устройств, поддерживающих технологию 5G, и они уже начинают появляться у операторов. Всего же в мире, по оценкам аналитиков GSA, зафиксировано 64 новых устройства 5G, среди которых — телефоны, точки доступа, устройства CPE, ноутбуки, модули, донглы/ адаптеры, маршрутизаторы IoT, терминалы USB.