В Казахстане впервые показали работу 5G

Казахтелеком продемонстрировал возможности пятого поколения мобильной связи в рамках АЭФ.

Сегодня на площадке Астанинского экономического форума Казахтелеком совместно с компанией Nokia развернул демонстрационную площадку 5G. Ее первыми гостями стала правительственная делегация во главе с премьер-министром Аскаром Маминым, который ознакомился с работой виртуальной сети и совершил первый звонок посредством 5G.

Стенд является первой имплементацией технологии 5G NR в Казахстане, в которой используется радиоканал 100 МГц частот в диапазоне частот 3,6-3,8 ГГц на базе оборудовании Nokia, и состоит из четырех зон, которые наглядно демонстрируют преимущества и практические возможности применения 5G. Посещая демо-стенд, участники форума могли протестировать все возможности технологии нового поколения: скорости 5G на примере виртуальной реальности 360VR, сверхнизкие сетевые задержки, удаленное управление объектом с высокой точностью отклика и пр.

«Казахтелеком» пристально изучает глобальные тренды и, безусловно, рассматривает технологию 5G для создания инфраструктурных сервисов и новых бизнес-возможностей. Сегодня на стенде мы постарались продемонстрировать все технические возможности применения данной сети. Кроме того, в самое ближайшее время мы планируем протестировать решения Nokia 5G NR вНур-Султане и Алматы», — отметил в ходе презентации председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Отмечается, что преимуществами технологии являются высокие скорости доступа (до 10 Гбит/с), большое количество устройств IoT, низкая задержка, а также использование более широкого диапазона частот.

Напомним, ранее Казахтелеком совместно с министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности разработал и утвердил дорожную карту тестирования 5G в Казахстане. В ноябре 2018 года компания начала исследования в направлении развития сети, в результате которых была достигнута договоренность с компанией Nokia о совместном тестировании 5G в Казахстане.