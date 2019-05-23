Казахтелеком полностью выкупает Tele2

Казахтелеком и Tele2 AB подписали договор о приобретении 49% доли шведского мобильного оператора в совместном предприятии Khan Tengri Holding B.V.

Сегодня компании «Казахтелеком» и Tele2 AB подписали договор о приобретении 49% доли шведского мобильного оператора в совместном предприятии Khan Tengri Holding B.V. Ожидается, что сделка будет завершена в конце июня.

Напомним, что в конце февраля 2016 года стороны договорились о создании совместного предприятия в мобильном сегменте на базе бизнесов АО «АЛТЕЛ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», в котором доля АО «Казахтелеком» составляла 51% акционерного капитала (49,48% голосующих акций). Tele2 реализовал пут-опцион, предусмотренный соглашением акционеров по выкупу АО «Казахтелеком» принадлежащих Tele2 Sverige AB 49% акций Khan Tengri Holding B.V.

Председатель Правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев считает, что с учетом опыта компании в развитии мобильного сегмента и реализации инфраструктурных проектов, приобретение доли Tele2 в Khan Tengri Holding B.V., наряду с покупкой 75% акций АО «Кселл», положительно скажется на телекоммуникационной отрасли за счет синергии при интеграции и совместном использовании технических возможностей трех операторов. «Совершение данной сделки увеличит инвестиционную привлекательность АО «Казахтелеком» благодаря диверсификации бизнеса, увеличению масштаба компании и росту рентабельности», — отметил Куанышбек Есекеев.

В «Казахтелекоме» также заявили, что компания как основной акционер обоих сотовых операторов готова способствовать совместному запуску 5G в Казахстане. Сотрудничество операторов позволит создать высокотехнологичную платформу, позволяющую оказывать услуги фиксированной и мобильной связи высокого качества. «Мы ожидаем увеличение покрытия, улучшение качества услуг сотовой связи и массовое внедрение инновационных цифровых технологий, доступных населению», — подчеркнули в «Казахтелекоме».

В Tele2 прокомментировали выход компании с казахстанского рынка: «Tele2 построил успешный бизнес в Казахстане и развернул сеть для высококачественной передачи голосовых и мобильных данных. Совместному предприятию удалось значительно увеличить клиентскую базу и долю на рынке, повысить прибыльность, обеспечить высокое качество связи и значительный рост потребления мобильных данных на одного клиента, которое удвоилось в два раза с момента создания СП», — говорится в пресс-релизе компании со ссылкой на президента и главного исполнительного директора Tele2 Андерса Нильсона.

Напомним, что по итогам 2018 года количество абонентов совместного предприятия превысило 7 миллионов человек.