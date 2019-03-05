СП Tele2 и Altel отрапортовало об итогах 2018 года

Рост выручки составил 17%, абонентская база оператора достигла 7,16 млн человек.

Совокупная выручка СП Алтел-Теле2 в 2018 году составила более 122 млрд тенге (104 млрд тенге в 2017 году) — рост составил 17%. EBITDA в 2018 году выросла на 69% — до чуть менее 42 млрд тенге (24,8 млрд тенге годом ранее). Суммарный трафик в сети СП достиг 822 петабайта против 540 петабайт в 2017 году. «В 2019 году мы планируем преодолеть отметку 1 экзабайт. Кстати, средний трафик на абонента в сети СП на 30-40% выше того, что имеется даже в ряде развитых стран», — делится председатель правления Алтел-Теле2 Роман Володин.

В 2018 году в компании приступили к запуску в коммерческую эксплуатацию виртуального ядра мобильной сети. Виртуализация, по словам председателя правления СП, позволит снять ограничения по производительности сети, автоматически включает перераспределение ресурсов в моменты пиковых нагрузок, а при необходимости добавляет мощность. Проект внедрен в Алматы — как в самом высоконагруженном городе с точки зрения плотности использования мобильной связи. В планах компании виртуализировать ядра сети в Шымкенте, Астане и Актобе. Кстати, платформа пригодна и для работы в среде сетей 5G. Кроме того, как акцентируют в компании, успешная реализация проекта позволит реализовать технологию VoLTE.

Отвечая на вопрос Profit.kz о том, планируется ли более глубокая интеграция в «Казахтелеком», Роман Володин заметил: «Мы пока не можем комментировать взаимоотношения с акционерами, вопросы потенциальной синергии по вполне понятным причинам». Комментируя вопрос о том, является ли чрезмерная концентрация отрасли благоприятной для рынка или оказывает на него негативное влияние, председатель правления СП замечает, что здесь все зависит от того, с какой позиции на это смотреть: «При слиянии Tele2 и Altel мы получили одну из лучших сетей 4G. Мы даем скорости, которые могут конкурировать с самыми лучшими мировыми сетями. Хорошо это или нет? С моей точки зрения — хорошо. Вопрос снижения конкуренции тоже дискуссионный — она никуда не исчезла».

Напомним, что Tele2 AB и «Казахтелеком» в ноябре 2015 года договорились об объединении мобильных активов в Казахстане (СП Tele2 и Altel). По условиям сделки, АО «Казахтелеком» и Tele2 получили 51% и 49% акционерного капитала и 49% и 51% голосующих акций совместной компании, соответственно. При этом, Tele2 AB получила право продажи своих акций через 3 года. 28 декабря 2018 года Tele2 AB объявила о намерении использовать опцион, отправив уведомление о его продаже. Эксперты считают почти со 100% вероятностью, что «Казахтелеком» воспользуется им.