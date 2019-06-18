Рейтинги Казахтелекома эксперты агентства связывают с сильной рыночной позицией компании в ключевых сегментах фиксированных услуг и некоторыми другими факторами.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг АО «Казахтелеком» на уровне ВВ+/«Пересмотр на повышение». Ключевым фактором для подтверждения высокого рейтинга аналитики назвали успешное закрытие сделки по приобретению 75% акций АО «Кселл» и значительный прогресс в приобретении 49% доли в совместном предприятии Tele2/Алтел.

В рейтинговом агентстве заявили, что приобретение контрольного пакета акций АО «Кселл», второго по размеру мобильного оператора в стране, а также получение полного владения в совместном предприятии Tele2/Алтел позволит АО «Казахтелеком» стать лидером в мобильном сегменте рынка с абонентской базой, составляющей более 60%, и наиболее широкой зоной покрытия сети. По мнению аналитиков, тесная сетевая интеграция должна способствовать достижению значительного синергетического эффекта и обеспечить безусловное стратегическое преимущество в конкурентной борьбе.

Рейтинги Казахтелекома эксперты агентства связывают с сильной рыночной позицией компании в ключевых сегментах фиксированных услуг, генерацией существенного положительного свободного денежного потока, низким уровнем долговой нагрузки, а также благоприятным регулированием.

«Позиции Казахтелекома в мобильном сегменте Казахстана будут значительно сильнее, чем у российских операторов, таких как ПАО „МТС“ (BB+/ „Стабильный“), ПАО „Мегафон“ (BB+/ „Стабильный“) и ПАО „Таттелеком“ (BB/ „Стабильный“)», — говорится в распространенном пресс-релизе Fitch Ratings.

Наряду с этим, согласно подходу агентства, оценка операционного профиля компании в данном случае может находиться в инвестиционной категории «BBB».

Аналитики агентства ожидают возможное улучшение прогноза со «Стабильный» на «Позитивный» с подтверждением рейтинга АО «Казахтелеком» на уровне «BB+» после завершения сделки по приобретению доли 49% в совместном предприятии Tele2/Алтел. В агентстве также отметили планы компании по снижению долговой нагрузки, начиная с 2020 года, что, в свою очередь, может привести к положительному рейтинговому действию в будущем, при соответствии другим критериям на повышение.

Напомним, в конце декабря прошлого года Fitch Ratings поставило рейтинг компании на пересмотр, отметив, что приобретение контрольного пакета акций АО «Кселл» значительно улучшило операционный профиль и рыночные позиции Казахтелекома, благоприятно отразившись на стабильности в долгосрочной перспективе.