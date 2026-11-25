По итогам 2026 года объем инвестиций в отрасль связи РК ожидается на уровне не менее 500 млрд тг., а за три года совокупный объем вложений превысит 1,3 трлн тг.

Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. По его словам, за два года средняя скорость мобильного интернета в РК выросла с 73,6 до 93,4 Мб в секунду, а объем интернет-трафика в текущем году, по прогнозу, более чем вдвое превысит уровень 2024 года.

В рамках национального проекта «Доступный интернет» до конца 2026 года волоконно-оптическими линиями связи планируется охватить 3704 села, или 61% из 6060 сел страны. В 2027 году оптику подведут еще до 1863 сел, что доведет показатель до 92%, тогда как оставшиеся 8% обеспечат спутниковым интернетом.

«Общий охват сел мобильным интернетом составляет 84%. Модернизируем базовые станции 3G до 4G. Также расширяется покрытие 5G в городах и селах. К концу 2027 года планируем полностью отказаться от 3G. К этому времени сеть 4G должна охватить 5291 село, а 5G — 70 городов и 300 сел. Мобильный интернет будет доступен в 92% сел страны», — доложил Жаслан Мадиев.

Также предстоит обеспечить мобильной связью 40 тыс. км республиканских и областных автодорог, для чего необходимо построить более 500 антенно-мачтовых сооружений.

Из 1052 «белых пятен», выявленных в 2024–2025 годах, неустраненными остаются 213 участков, по которым акиматы должны выделить землю, подключить объекты к электросетям и провести разъяснительную работу с жителями. В 2026 году при плановых замерах выявили еще 289 «белых пятен», на 70 участках проблему уже устранили. Снимать участок с контроля будут только после повторных замеров, подтверждающих устойчивую связь; акиматам необходимо заранее согласовать с Государственной радиочастотной службой условия договоров на проведение драйв-тестов, а с января 2027 года совместно с уполномоченным органом начать проверку качества мобильной связи во всех селах страны.

1 октября 2026 года лицензии на работу получили два спутниковых оператора — OneWeb и Starlink. Совместно с Beeline и Starlink Mobile запущена технология Direct-to-Cell, обеспечивающая передачу сообщений и базовый доступ в интернет напрямую со спутника на смартфон. Поддержка Android уже обеспечена, iOS находится в работе). В 2027 году ожидается выход на рынок Казахстана компаний Shanghai Spacecom Satellite Technology и Amazon LEO, что сделает республику первой страной в Центральной Азии, где все четыре оператора разместят наземные станции в соответствии с требованиями национальной безопасности.

Между тем, авиакомпания Air Astana подключила один самолет к спутниковому интернету OneWeb и в 2027 году планирует масштабировать решение еще на 20 бортов. В 1,5 тыс. пассажирских вагонах КТЖ уже работает Wi-Fi через спутниковую сеть Starlink. В 2026 году к интернету подключили 10 популярных туристических локаций, в 2027 году планируется подключить еще 50. Все пограничные пункты пропуска обеспечены интернетом, в том числе по оптоволоконным линиям и через спутниковые сети.

«В Казахстане запущена Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи, создав дополнительный маршрут передачи интернет-трафика между Европой и Азией. Для повышения ее устойчивости предстоит построить резервный канал по дну Каспия. Параллельно строится гипермагистраль «Запад — Восток» от Хоргоса до Актау: проложено 87% маршрута, завершить работы планируем в следующем году. Эти магистрали увеличат транзит через Казахстан, сократят задержки при передаче данных и способствуют привлечению международных компаний в «Долину ЦОДов«», — отметил Жаслан Мадиев.

За последние три года в Казахстане запустили несколько центров обработки данных, включая ЦОД государственных органов в Астане, и планируется запуск еще трех ЦОДов для создания инфраструктуры уровня Tier III и Tier IV. В Экибастузе поэтапно реализуется проект «Долина ЦОДов» совместно с международными облачными провайдерами и NVIDIA с целевым показателем не менее 1 ГВт мощности к 2029 году и вводом около 300 МВт в 2027 году.

19 июня 2026 года принят закон по вопросам развития рынка телекоммуникаций и ЦОД. Первый блок поправок обеспечивает доступ к eGov Mobile, eOtinish и национальному мессенджеру Aitu без оплаты мобильного трафика даже при нулевом балансе, повышает прозрачность работы операторов, упрощает выделение земель под инфраструктуру связи и допускает прокладку сетей на особо охраняемых природных территориях с учетом режима их охраны.

Второй блок поправок вводит срочность разрешений на использование радиочастот для предотвращения их простоя, формирует правовую базу для сетей интернета вещей и беспроводного фиксированного доступа в интернет, обновляет условия для виртуальных операторов и спутниковых систем, а также закрепляет беспрепятственный пропуск международного транзитного интернет-трафика. Третий блок направлен на защиту инфраструктуры связи и противодействие мошенничеству: для доступа в интернет и международной IP-телефонии вводится лицензирование, утвержден порядок взаимодействия операторов с антифрод-центром Нацбанка, внедряются маркировка звонков юридических лиц, биометрическая аутентификация при регистрации номера и проверка устройств по IMEI-коду.

«Согласно рейтингам по состоянию на ноябрь текущего года Казахстан на 7 месте по стоимости мобильного интернета среди 55 стран с быстрой связью. Средний мобильный тариф в стране — около $10 в месяц. Это почти втрое ниже среднемирового уровня — $27», — отметил Жаслан Мадиев, добавив, что для развития сетей 5G и повышения скорости связи важно соблюдать баланс между доступностью тарифов для населения и инвестиционной привлекательностью отрасли.

Казахстан, к слову, впервые вошел в высший рейтинговый класс ООН по развитию цифрового правительства, куда входят 21 страна, в том числе Южная Корея, Дания и Сингапур, поднявшись за два года с 24 на 16 место среди 194 стран, а по развитию телекоммуникационной инфраструктуры — с 41 на 13 место в мире при сохранении первого места среди стран СНГ и Центральной Азии. В стране внедряется искусственный интеллект в госуслуги и отрасли экономики, а государственные цифровые системы поэтапно переводятся на платформу QazTech.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.