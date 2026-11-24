Общая установленная мощность объектов ВИЭ в стране составляет 3,7 ГВт.

Президент РК в своем Послании подчеркнул необходимость уделять особое внимание развитию возобновляемых источников энергии, в первую очередь — солнечной генерации. В Казахстане последовательно наращиваются мощности солнечной энергетики. На сегодняшний день общая установленная мощность объектов ВИЭ составляет 3,7 ГВт, из которых 1,3 ГВт приходится на солнечные электростанции.

За девять месяцев текущего года объекты ВИЭ выработали 7,8 млрд кВт/ч электроэнергии. Вклад солнечных электростанций составил 1,9 млрд кВт/ч.

В 2026 году запланирован ввод в эксплуатацию 10 объектов ВИЭ общей установленной мощностью 245 МВт. На сегодняшний день введено в эксплуатацию уже 7 объектов, в том числе три солнечные электростанции общей мощностью 62,6 МВт:

— ТОО «Stellar Energy» мощностью 20 МВт в Мангистауской области;

— ТОО «Altyn Solar Energy» мощностью 22,6 МВт в Костанайской области;

— ТОО «Jetisu Terra Power» мощностью 20 МВт в области Жетысу.

До конца текущего года также планируется ввод в эксплуатацию двух солнечных электростанций ТОО «Альхена» в Кызылординской области общей мощностью 30 МВт.

Вместе с тем формируется портфель перспективных проектов солнечной генерации общей мощностью порядка 900 МВт. В целом до конца 2035 года планируется ввести не менее 8,4 ГВт новых мощностей ВИЭ, в том числе около 1,8 ГВт солнечной генерации.

Среди крупных перспективных проектов — строительство солнечной электростанции компании China Energy мощностью 300 МВт, а также реализация проектов компании Tumar Commerce совокупной мощностью до 1 ГВт.