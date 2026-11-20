Новые гаджеты с функцией передачи сигнала тревоги получили сотрудники скорой помощи и мобильных бригад поликлиник.

Всего врачам выдали 468 смарт-видеожетонов. Новые устройства позволят вести запись во время выездов к пациентам, оперативно подавать сигнал тревоги и усилят правовую защиту медработников. Большую часть партии (378 устройств) распределили между выездными бригадами Службы скорой медицинской помощи, а оставшиеся 90 передали мобильным группам организаций первичной медико-санитарной помощи, передает Курсив.

В мероприятии приняли участие руководитель управления здравоохранения Алматы Марат Пашимов и представитель АО «Казахтелеком» Арман Машкенов.

«Видеожетоны позволяют фиксировать происходящее во время выездов, передавать сигналы тревоги и сохранять видеозаписи. Это поможет объективно разбирать спорные ситуации и обеспечивать дополнительную правовую защиту медиков. Только за 2026 год зафиксировано 11 случаев нападений на сотрудников скорой помощи», — заметил Пашимов.

Отмечается, что отснятые материалы поступают на встроенный сервер Службы скорой медицинской помощи. В обычном режиме они хранятся не менее 30 суток, а при необходимости проведения разбирательств срок хранения увеличивается до двух лет.

«Казахтелеком» выступает технологическим партнером проекта, обеспечивая предоставление услуги и техсопровождение, включая интернет-соединение.

В акимате рассказали, что систему апробировали в рамках пилота и сейчас она уже работает в штатном режиме.

Напомним — 3 декабря 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.