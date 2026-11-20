Министерство труда и социальной защиты населения РК приносит извинения за временные неудобства.

Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает о проведении технических работ на информационных ресурсах экосистемы Enbek. В связи с этим с 22:00 19 ноября до 08:00 23 ноября 2026 года (по времени Астаны) доступ к следующим информационным ресурсам будет временно ограничен: enbek.kz, migration.enbek.kz, career.enbek.kz, hr.enbek.kz, passport.enbek.kz, skills.enbek.kz, competence.enbek.kz, aleumet.egov.kz.

После завершения технических работ доступ к порталам будет восстановлен в штатном режиме.