В эпоху повсеместной цифровизации и стремительного развития искусственного интеллекта науке и образованию отводится особое место в развитии мировой цивилизации.

19 ноября Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарной сессии III Международного форума стратегических партнеров. В центре внимания участников были вопросы развития Казахстана как регионального центра образования и науки, расширения совместных исследований с зарубежными университетами и подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики. Форум прошел под общей темой «Трансформация высшего образования через инновации, качество и глобальные партнерства». Он объединил более 400 участников — представителей казахстанских и зарубежных университетов, научных и международных организаций, государственных органов, аккредитационных агентств, дипломатического корпуса и промышленности.

В своей речи Глава государства отметил актуальность проведения Форума, призвав представителей научного сообщества быть в полной мере готовыми к предстоящим масштабным преобразованиям. В эпоху повсеместной цифровизации и стремительного развития искусственного интеллекта науке и образованию отводится особое место в развитии мировой цивилизации.

«Наука — общее достояние всего человечества. Мировое сообщество должно осознанно находить практическое применение каждому достижению в науке и образовании ради процветания наших стран и повышения качества жизни наших граждан. Можно с уверенностью сказать, что именно в этом и состоит главная задача Форума стратегических партнеров. Данное мероприятие, объединившее выдающихся ученых и мыслителей со всего мира ради общей цели, проходит в исторический для нашей страны момент», — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил о росте числа иностранных студентов, желающих получить образование в Казахстане.

«В прошлом году у нас обучалась 31 тысяча студентов из зарубежных стран. На сегодняшний день их число достигло 41 тысячи, причем свыше 8 тысяч из них обучаются при финансовой поддержке Казахстана. Это самый высокий показатель с момента обретения Независимости. К 2029 году мы планируем привлечь 100 тысяч иностранных студентов. Рассчитываю, что национальная инициатива Study in Kazakhstan („Учись в Казахстане“) сыграет важную роль в достижении этой цели. Мы гордимся достигнутыми успехами. 18 отечественных университетов вошли в рейтинг QS World University Rankings 2026. Кроме того, 10 казахстанских вузов включены в рейтинг Times Higher Education 2027 года. В Глобальном инновационном индексе 2026 года Казахстан продолжает устойчивый рост и показывает наивысшие результаты в регионе», — подчеркнул Глава государства.

В ходе форума министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек обозначил переход Казахстана к новому этапу международного академического сотрудничества с акцентом на развитие прикладной науки и укрепление технологического суверенитета.

«Благодаря стратегическому видению Главы государства Казахстан завершил первый этап формирования регионального академического центра. Сегодня мы переходим к новому этапу, ориентированному на укрепление технологического суверенитета, развитие прикладных научных исследований и углубление международного сотрудничества. Наша задача — выйти за рамки академической мобильности и традиционного партнерства между университетами, сосредоточив усилия на реализации совместных научно-технологических проектов. Ярким примером эффективности такого подхода стала инициатива Президента по открытию подразделения Университета ООН в Алматы. Всего за 11 месяцев мы прошли путь от выдвижения предложения до подписания соответствующего соглашения», — отметил министр.

Также руководители зарубежных университетов и международных организаций представили проекты, реализуемые совместно с казахстанскими партнерами. В их числе — развитие исследовательского института Университета ООН в Алматы, сотрудничество в подготовке учителей в Шымкенте и опыт подготовки инженеров для химической промышленности в Таразе. Возможностям Казахстана как площадки для международных образовательных программ, научных исследований и академического обмена была посвящена презентация «Kazakhstan — Territory of Academic Knowledge».

Ректор Университета ООН, заместитель Генерального секретаря ООН профессор Тшилидзи Марвала выступил с докладом о роли университетов и науки в достижении целей устойчивого развития. Он высоко оценил курс Казахстана на развитие образования и науки и остановился на договоренности о переносе Института сравнительных исследований региональной интеграции Университета ООН (UNU-CRIS) в Алматы и его дальнейшем развитии в формате UNU Regions.

«Создание UNU Regions расширит возможности для совместных исследований, академического обмена и экспертного диалога. Казахстанские университеты и научные центры смогут активнее участвовать в международных проектах, а научный потенциал Центральной Азии получит более широкое представление в глобальной повестке ООН», — подчеркнул Тшилидзи Марвала.

Генеральный директор Times Higher Education Джон Гилл представил результаты казахстанских вузов в мировом рейтинге THE World University Rankings. В 2021 году в него вошли три университета страны, а в 2026 году — уже десять. Только за последний год представительство Казахстана удвоилось. Всего в рейтинг 2026 года вошли 2 297 университетов из 118 стран и территорий. Лучший результат среди вузов Казахстана и Центральной Азии показал Nazarbayev University. За два года университет поднялся примерно на 200 позиций и вошел в группу вузов, занимающих 376-400-е места. По словам Джона Гилла, казахстанские университеты улучшили показатели по всем пяти направлениям рейтинга. За год показатель исследовательского потенциала вырос на 12 пунктов, а за семь лет число научных публикаций в расчете на одного сотрудника академического состава увеличилось более чем вдвое.

Джон Гилл также сообщил о подготовке нового выпуска регионального рейтинга THE Central Eurasia University Rankings. В пилотном этапе приняли участие более 120 университетов региона. В следующем выпуске ожидается участие около 35 вузов Казахстана.

Ректор Университета Гази Угур Унал рассказал о сотрудничестве Казахстана и Турции в области педагогического образования. Особое внимание он уделил открытию филиала Университета Гази на базе Южно-Казахстанского педагогического университета имени Өзбекәлі Жәнібеков в Шымкенте. Сотрудничество предусматривает обмен опытом подготовки учителей, развитие академической мобильности и проведение совместных исследований. Угур Унал также выразил готовность поддержать участие студентов филиала в национальной программе AI-Sana и познакомить преподавателей турецких вузов с казахстанским опытом применения искусственного интеллекта в образовании.

Председатель совета директоров Городского университета Гонконга (CityUHK) Майкл Нгай представил направления партнерства с Satbayev University. Университеты планируют развивать совместные образовательные программы по компьютерным наукам, материаловедению и архитектурной инженерии, в том числе магистерскую программу по компьютерным наукам. Майкл Нгай также отметил перспективы коммерциализации совместных научных разработок и привлечения инвестиций в казахстанские технологические проекты.

«Результативность партнерства должна измеряться не количеством соглашений, а подготовленными специалистами, созданными технологиями и их вкладом в развитие экономики и общества», — отметил Майкл Нгай.

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Сергей Филатов представил опыт работы филиала РХТУ в Таразе. За три года РХТУ, Таразский университет имени М. Х. Дулати и ТОО «Казфосфат» выстроили систему подготовки инженеров с участием промышленного предприятия. Инвестиции «Казфосфата» в размере 2,3 млрд тенге позволили оснастить филиал и создать шесть высокотехнологичных лабораторий. Сегодня здесь обучаются 170 студентов по трем двудипломным программам бакалавриата в области химической и экологической инженерии. Подготовка будущих специалистов начинается еще в школе. В «Менделеевских классах» и научном лагере «АгроХимТех» учащиеся знакомятся с химическими технологиями. Следующим этапом сотрудничества с предприятием станет дуальная магистратура «Индустриальный заказ», запуск которой запланирован на 2027 год.

В завершение мероприятия состоялась церемония обмена подписанным соглашением между Министерством науки и высшего образования РК и Университетом ООН.