На платформе уже действует система управления рисками — вместе с искусственным интеллектом ее аналитика может помогать менять работу ведомств, бюджетные приоритеты и законодательство.

Депутат Курултая Захира Бегалиева в своем запросе призвала провести проверки ответов государственных органов казахстанцам в E-otinish. По словам депутата, встречаются случаи, когда жалобу на действия государственного органа рассматривает он сам, а гражданин вновь получает ответ без разрешения вопроса. Люди вынуждены обращаться к журналистам и в социальные сети. Публичный резонанс становится способом добиться реакции. Это усиливает напряжение и снижает доверие к государству, передает Zakon.kz.

По ее данным, в 2025 году через платформу поступило более пяти миллионов обращений.

«Система фиксирует письма и контролирует сроки ответов. Но главный показатель работы государства — законность решений, их исполнение и устранение причин повторных жалоб. Только за ноябрь в адрес Курултая поступило около 400 обращений по повторяющимся вопросам социальной сферы. Копии направлялись и в другие ведомства: в статистике это более трех тысяч писем, хотя проблемы одни и те же. По данным специалистов E-otinish, около 845 тысяч обращений поступили от одной тысячи заявителей. Причины различны: от нерешенных вопросов до возможного искусственного тиражирования обращений. Без содержательного анализа эти ситуации невозможно разграничить, — сказала Бегалиева. — Между тем E-otinish — важный источник данных о проблемах регионов и реакции граждан на государственные решения. На платформе уже действует система управления рисками. Вместе с искусственным интеллектом ее аналитика может помогать менять работу ведомств, бюджетные приоритеты и законодательство. В послании президент поставил задачу сокращать бюрократию и повышать результативность управления. В связи с этим просим Генеральную прокуратуру в пределах компетенции провести проверку законности и результативности рассмотрения обращений граждан, включая повторные жалобы, формальные ответы и неисполнение решений. Выявить системные нарушения и их причины, принять меры прокурорского реагирования и обеспечить контроль за устранением выявленных нарушений. Внести предложения, направленные на защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также повышение качества рассмотрения обращений».